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Spor

Okan Buruk'tan kritik açıklama: Ziyech ve Osimhen oynamaya aç

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2024 Cumartesi 18:41 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan kritik açıklama: Ziyech ve Osimhen oynamaya aç
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

"MEVSİM İYİ, ZEMİN KÖTÜ"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Kalan oyuncular için dinlenme ve yenilenme zamanı oldu. Çok fazla oyuncu da kalmadı. Sadece milli değil U19, U18, U17'ye de çok oyuncu gönderiyoruz. Kalanlarla çalıştık. Gün gün diğer oyuncular katıldı. En uzakta olan Davinson da son antrenmana çıktı. O da başlayacak. Sakatlıkları olan Osimhen, Ziyech bu süre içerisinde hazırlandık. Barış sakatlanmıştı, dün son antrenmana çıktı ve bugün kadroda. Kerem Demirbay'ın hastalığı var, getirmedik. Zor olan kararlardan biri olarak Jelert ve Yusuf Demir'i dışarıda bıraktık, kural gereği. Bu bizi zorluyor, zor bir karar. Bu oyuncular değişecek, bazen doğaçlama oluyor ama bazen seçiyorsunuz. Mental olarak iyi durumdayız. Oyuncularımızın milli takımdan dönüşlerinden olumlu yanıtlar aldık. Futbol oynamaya açız. Taraftarlarımız bizi izlemek istiyor. İyi bir mevsim. Zemin kötü. Oyun içinde top gider ama bir görmek lazım. Karşımızdaki takım oynayan bir takım. Kazanmaya yakın olup kaybettikleri maçlar oldu ama kaliteleri var. Ciddiyetimizi birinci dakikadan itibaren sahaya sürmemiz gerekiyor." dedi.

OSIMHEN, ZIYECH, BARIŞ ALPER

Okan Buruk ayrıca, "Ziyech oynamaya aç. Uzun süredir oynamadı. Yavaş yavaş takıma sokmak istiyoruz. Osimhen için de aynı şey geçerli. Bir tam antrenman bizle yaptı. Maçın gidişatına ve dakikasına göre karar vereceğiz. Barış için de bu geçerli. Maç ne isteyecek, onu görmek gerek. Önde misin, berabere mi, geride misiniz, oradaki değerlendirmeler farklı oluyor. Hepsi hazır, oynamak istiyorlar. Takım olgusu, duygusu yüksek. Başlayacak, devam edecek oyuncular kazanmak için oynayacak. Önemli bir maç. Öndeyiz, lideriz, bu güveni sürdürmek gerekiyor. Bu maç da çok önemli." diye konuştu.

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