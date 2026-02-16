Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"SANE OYNAYACAK"

-Sakatlığı geçen Leroy Sane'nin durumu

Okan Buruk: "Leroy Sane dün de tam antrenmana çıktı. Bugün de çıkacak. Yarın oynayabilecek oyunculardan biri olacak."

"BİZ DAHA İYİ DURUMDAYIZ"

"İtalya Ligi'ni iyi biliyoruz... Juventus'u iyi biliyoruz. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun İtalyan takımlarına maçlarını hatırlıyoruz. Ancak bugündeyiz, güncel bir maç.

Luciano Spalleti ile toparlandılar, değişik dizilimler kullanıyorlar. Önceden hesaplanması zor bir takım. Sürprizli bir takım.

Önde Kenan Yıldız ve Francisco Conceiçao'yu iyi kullanıyorlar. Son haftalarda Weston McKennie formda. Kimseye ezilmiyorlar.

Böyle maçları iyi oynadık, saha avantajımız var. Çok önemli bir şans. Her şey ikinci maçta bitecektir. İstekli ve sabırlı oynayacağız.

Juventus üç günde bir maça çıkmış olacak, yolculuk yapacaklar ve yorgun olabilirler. Biz daha iyi durumdayız, bunu da değerlendireceğiz."

"AVANTAJ ELDE ETMEK İSTİYORUZ"

"Juventus'un iyi oyuncuları olduğunu, iyi bir teknik adamlarının olduğunu biliyoruz. Zor dönemden geçiyorlar. İyi oynuyorlar ama kazanamadıkları karşılaşmalar oldu. İki takımın da hedefi turu geçmek. Çok zor maçlar olacak. Kendi sahamızda kazanarak, avantaj elde etmek istiyoruz. Bu tur ilk maç bitemeyecek. İki maçlık oyun ve iyi bir kadro planlaması yapmamız gerekecek. İnşallah ilk maçı kazanır ve taraftarlarımızla kutlarız."

"DENGELİ OLMAK DURUMUNDAYIZ"

"Galatasaray'ın iç sahadaki oyunu ortada. Yine hücum yapacağız, yine savunma yapacağız. İki maç var ve dengeli olmak durumundayız. Bazen iyi savunmalar maç kazandırır. Taraftarlarımızla bunu yapacağız. Önemli bir galibiyet alma şansımız var ama karşımızda iyi bir takım olacak. Onları da önemsemek gerekiyor."

"SİZİ CEZALANDIRIRLAR"

"Şampiyonlar Ligi'nde iyi savunma yapmanız lazım. Rakiplerde iyi oyuncular var, sizi cezalandırırlar. Atletico Madrid maçında ikinci yarı iyi savunma yaptık."

"KADROMUZ ÇOK GÜÇLÜ!"

"Şampiyonlar Ligi'nde en iyi durumumuzdayız, onu belirtmek isterim. Son iki senede eksik kadrolarla oynadık ve elendik. Bu kez geniş bir kadro ile sahada olacağız. Kadromuz özellikle bu maç için çok güçlü."

MARIO LEMINA'NIN YOKLUĞU

"Mario Lemina gibi oyuncuların varlığı çok önemli. Savunma direnci için fiziksel anlamda önemli olurdu. Onun olmadığı ortamda, diğer oyuncularımız da benzer direnci göstereceklerdir. İkinci maçta olacak. "İlk maç mı olsun, ikinci maç mı olsun?" diye sorsaydınız, ikinci maçı seçerdim. Oyuncular kendileri için de önemli bir maça çıkacak."