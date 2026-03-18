Okan Buruk'tan Liverpool karşısında ilk 11'de 4 değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Son 16 turunda yer alan Galatasaray, İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği İngiliz temsilcisi Liverpool'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Anfield Stadı'ndaki mücadeleye Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Noa Lang yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 26. haftasında sahalarında RAMS Başakşehir'i 3-0 yendikleri mücadelenin ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Buruk, Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Davinson Sanchez'den cezası nedeniyle Liverpool karşısında yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu mücadelenin başlangıç kadrosunda görev verdiği Yunus, Eren ve Lang'ı yedeğe çekti. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Boey, Jakobs ve Lemina'yı oynattı.