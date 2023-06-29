Okan Buruk'tan Lucas Torreira vetosu

Victor Nelsson, Sacha Boey ve Nicolo Zaniolo'nun ardından Lucas Torreira için de menajerler Galatasaray'ın kapısını çalmaya başladı.

Lazio, 12 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, İtalyanlarla Torreira konusunda pazarlığa oturmayı düşünmüyor. Galatasaray'da kalmak istediğini söyleyen Uruguaylı ön libero, Salı günkü sezon açılışına zamanında katıldı.

Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon planlamasını Torreira'ya göre yaptı. Yönetim cephesinde de Torreira'nın mevkisinde transfer arayışı söz konusu değil...

Nelsson, Boey ve Zaniolo için ise tekliflere açık olan sarı-kırmızılılar, bu oyuncuların olası satışına göre alternatiflerini belirledi.