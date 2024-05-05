Okan Buruk'tan maç öncesi Mertens açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde EMS Yapı Sivasspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

"Bugün ilk başta kadın futbol takımımızın şampiyonluğunu kutluyorum. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyon oldular. Metin Hocayı ve futbolcularımızı kutluyorum. Su topu takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Bizim hem oyuncu tercihimiz hem dizilişimiz tek maça döndük haftada. Tam kadroyuz şükür. Son maçlarda kazanmaya devam ediyoruz ve kadroyu bozmadık. Mertens'in ayağından sakatlığı oldu, tedavisini tamamladı. Bütün oyuncularıma ihtiyacım var, kulübede bekleyenler... Kulübede bekleyenler çok önemli. Bir tane 11'le başlıyoruz. İç sahada güçlüyüz. Rakibimiz 5-3-2 oynayacak, 8 kişi defans yapacaklar. 2 ön oyuncusunu direkt oyunla kullanmaya çalışacaklar. Top bizdeyken kalitemizi korumamız lazım. Top rakipteyken hedef çok çabuk biçimde rakipten almak. Son hafta çok pozisyon verdik ama bu hafta savunma geçişlerinde daha dikkatli olmalıyız. Topun değerini bilmeliyiz. Hücumu düşünen, öne oynayan bir takımız. Kendi kalitemizi ortaya koyduğumuzda bu tip savunma yapan bir rakibe karşı şutörler önemli. Kazanmamız önemli. Biletler çok önceden bitti, stadyum full. Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Bugün kutlamayı hayal ediyoruz."