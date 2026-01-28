İSTANBUL 15°C / 11°C
Spor

Okan Buruk'tan Manchester City karşısında ilk 11'de 2 değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

28 Ocak 2026 Çarşamba 23:17
Okan Buruk'tan Manchester City karşısında ilk 11'de 2 değişiklik
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10 puan toplayan Galatasaray, Etihad Stadı'nda 13 puanlı Manchester City'ye konuk oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Salla, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yusuf Dağhan Kahraman, Can Eyüp Karasu, Furkan Koçak ve Wilfried Singo yer aldı.

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendikleri mücadelenin ilk 11'inde 2 değişiklik gerçekleştirdi.

Tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Lucas Torreira ve Yunus Akgün'ü yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine Mario Lemina ve Leroy Sane'yi sahaya sürdü.

