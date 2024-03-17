İSTANBUL 15°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2024 Pazar / 8 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1302
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2227.09
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Okan Buruk'tan Mauro Icardi talimatı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculara Mauro Icardi'yi beslemeleri konusunda uyardı.

Fanatik17 Mart 2024 Pazar 11:27 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Mauro Icardi talimatı
ABONE OL

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı, aylar sonra ilk kez tam olarak yüzde 100 fit haliyle sahada olacak.

Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlıktan bu yana bir türlü toparlanmayan Icardi'ye, maç temposunun azalması çok iyi geldi.

Bu hafta yapılan antrenmanlarda en verimli çalışma sürecini geçiren 31 yaşındaki futbolcu için, bugünkü Kasımpaşa mücadelesi patlama maçı olabilir.

BURUK'TAN TALİMAT GELDİ

Teknik patron Okan Buruk, hem kenar oyuncularına hem de merkezdeki oyun kurucularına takımın en hırslı ismi konumundaki Icardi'yi sürekli beslemeleri ve pozisyona sokmaları talimatını verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.