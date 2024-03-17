Okan Buruk'tan Mauro Icardi talimatı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı, aylar sonra ilk kez tam olarak yüzde 100 fit haliyle sahada olacak.

Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlıktan bu yana bir türlü toparlanmayan Icardi'ye, maç temposunun azalması çok iyi geldi.

Bu hafta yapılan antrenmanlarda en verimli çalışma sürecini geçiren 31 yaşındaki futbolcu için, bugünkü Kasımpaşa mücadelesi patlama maçı olabilir.

BURUK'TAN TALİMAT GELDİ



Teknik patron Okan Buruk, hem kenar oyuncularına hem de merkezdeki oyun kurucularına takımın en hırslı ismi konumundaki Icardi'yi sürekli beslemeleri ve pozisyona sokmaları talimatını verdi.