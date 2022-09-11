Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Juan Mata açıklaması

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi konuştu.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Son hafta 5 oyuncu geldi. Orada 3 tane oyuncumuz oynayarak geldi. Icardi sezon başı kampı yaptı ama takım çalışması yapmadı. Mata uzun süre takım çalışması yapmadı. Kendileriyle de konuştuk. Icardi'ye ne düşündüğünü sorduk. Hazır olmadığını söyledi." dedi.

Okan Buruk, "Sakatlık riskinden korktu. Haftaya inşallah kadroda olur. Laktak testi yaptık ve durumlarına da baktık. İlerleyen haftalarda bizimle olacaklar. Önemli olan takım olmak ve sahaya çıkabilmek." ifadelerini kullandı.

Genç teknik adam ayrıca, "Yeni bir takımız, geçen senenin izlerini yavaş yavaş üzerimizden atıyoruz. Kazanıp haftaya taraftarımızın önüne öyle çıkmak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.