Okan Buruk'tan Metehan Baltacı'ya destek

Spor

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu durumda bulunan Metehan Baltacı için tahliye kararı verildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sarı kırmızılı yöneticiler Metehan Baltacı'nın davasını izlemek için Çağlayan Adliyesi'nde bulundu.

HABER MERKEZİ25 Mart 2026 Çarşamba 12:25 - Güncelleme:
Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu durumda bulunan Metehan Baltacı için tahliye kararı verildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaraylı yöneticiler; Metehan Baltacı'nın "futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davayı takip etmek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Ayrıca futbolculardan Kazımcan Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım da Metehan Baltacı'ya destek olmak için adliyede hazır bulundu.

TAHLİYE KARARI

Anadolu Ajansı'ndan Zeynep Yeşildal'ın haberine göre, duruşma savcısı, Metehan Baltacı'nın tahliyesine karar verilmesini istedi. Metehan Baltacı tahliye edildi.

