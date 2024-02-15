İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2024 Perşembe / 6 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7524
  • EURO
    33,2809
  • ALTIN
    1980.21
  • BIST100
    9242.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan Muslera'ya övgüler: Harika bir gün yaşattı
Spor

Okan Buruk'tan Muslera'ya övgüler: Harika bir gün yaşattı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde alınan Sparta Prag galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu. Kaleci Fernando Muslera'nın performansından övgüyle söz eden Buruk, 'Muslera yine harika bir gün yaşattı. Ayakta kaldı ve topu kafasıyla kurtardı.' ifadelerini kullandı.

15 Şubat 2024 Perşembe 23:20 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Muslera'ya övgüler: Harika bir gün yaşattı
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un sözleri...

"ETKİLİ İŞLER YAPTIK"

"Çok güzel bir maç oldu. Rakibin hücumlara etkili çıktığını ama pozisyon da verdiklerini biliyorduk. İlk yarıda ceza sahası çevresinde doğru paslar yapsak, daha fazla gol atabilirdik. 18 dakika bir kişi eksik oynadık ama yine etkili işler yaptık."

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

"Maçı kazanmak istedik, rakip 80'de 10 kişi kaldıktan sonra hücum hamlelerimiz oldu. Finalde 3-2'lik önemli bir takıma karşı, önemli bir galibiyet aldık. Avantaj yakaladık, bir şey kazanmadık. Victor Nelsson kırmızı kart gördü rakipte 3 kişi cezalı duruma düştü. Rövanşa da iyi hazırlanacağız."

"AURIER'IN SAKATLIĞI VAR"

"Size karşı onların motivasyonu çok yüksek oluyor. Bizim de aynı cevabı vermemiz ve kalite olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Çok yoğun bir fikstürde gidiyoruz, en büyük sıkıntımız ise çok kalabalık bir kulübemiz yok. Hamle gücümüz savunmada azaldı. Önde daha çok hamle şansımız var. Serge Aurier, Afrika Kupası'ndan geldi. 7 maç oynadı, son maç arka adalesinde çekme oldu. Yener İnce ikinci derece zorlanma olduğunu söyledi. Ne zaman döneceğini bilmiyoruz."

"HARİKA BİR GÜN YAŞATTI"

"Fernando Muslera yine harika bir gün yaşattı. Ayakta kaldı ve topu kafasıyla kurtardı. Mauro Icardi'nin golünü de unutmayalım. Carlos Vinicius savunmayı üstüne çekti, Icardi harika attı. Taraftara da teşekkür ederiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.