Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi flaş bir açıklama yaptı.

"İLK 11 HABERİ NEREDEN ALINIYOR?"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Bu maça hazırlanırken gündüz televizyonlarda kadromuzun çıktığını gördük. Bu bizi çok üzüyor. Bu haberleri kimler nereden alıyor bilmiyoruz. Daha 1 gün önceden Galatasaray kadrosu üzerinde konuşulmaya başlandı. Nelsson ve Ziyech'in oynayacağını kimse bilmiyordu." ifadelerini kullandı.

Hakim Ziyech ile ilgili konuşan Buruk, "Hakim ilk defa uzun süre sonra ilk 11'de başlayacak. Oyuna alışması için böyle düşündük ama çok uzun süre vermeyi düşünmüyoruz." dedi.

ICARDI'NİN SON DURUMU

Okan Buruk, "Mauro Icardi ile ilgili uzun bir dinlenme süreci olması gerekiyor. Bu tür maçları oynaması bizim için daha iyi. 10 gün dinlendirmemiz yetmeyecek onu ve bu arada da maç ritmini kaybedecek. Maçlar bir nevi antrenman gibi oluyor ona da." şeklinde konuştu.

"NDOMBELE İDDİALARI ÇİRKİN"

Eleştirilen Ndombele ile ilgili de konuşan, "Ndombele ile ilgili ortaya atılan iddialar var. Yalanın her türlüsü kötü. Kulübümüz gereken işlemleri yapacaktır. Hamburger söylemiş, öyle olmuş böyle olmuş... Bu yalanı bir hafta sonra atmaları gerekiyordu. Daha doğru olurdu bu yalan! Ndombele yakın süre içinde bizimle birlikte olacak. Ona ilk günkü gibi güveniyorum." ifadelerini kullandı.