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Spor

Okan Buruk'tan Oğuz Aydın açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fortuna Düsseldorf ile oynadıkları hazırlık maçının ardından konuştu.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 23:15 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Oğuz Aydın açıklaması!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Oğuz Aydın'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"HENÜZ ÇOK ERKEN"

"Sezon başı kampı, her şeye adapte olmak lazım. Yeni sezon da bu sıcaklarda başlayacak. İstediğimiz bir sonuç olmadı. böyle bir sonuca alışık değiliz, bir yandan üzülüyoruz ama bir yandan da sakatlık vermeden maçı tamamladık. Bazı mevkilerde eksiklerimiz var. Stoperlerin milli takımda olması bizi farklı alternatiflere itti. Rakibimiz bize göre daha diriydi. İkinci yarı bunu da net bir şekilde ortaya koydular. Hazır olmaya çalışıyoruz. Henüz çok erken, 12 gündür antrenman yapıyor."

"TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI"

"İkinci kamp bizim için daha önemli. Nelsson takımla çalışmalara başladı. Bu beni en çok sevindiren bir şey. Transfer için çok emek veriyoruz. En kısa zamanda transfer de yetişecek. İkinci kampa inşallah iki transferde yetişir. Büyük bir çaba sarf ediliyor, sabredilmesi lazım."

ÇOK YÜKSEK İDMANLAR YAPIYORUZ"

"Henüz 10 gün oldu. Yüksek idmanlar yapıyoruz. Oyuncularun performansı şimdi değerlendirilmez. Bu tür maçlar bir yükleme oluyor. Oyuncularla ilgili karar vermek için Beşiktaş maçında göreceğiz."

"OĞUZ AYDIN MANTIKLI DEĞİLDİ"

"Oğuz Aydın konusuna açıklık getireyim. Şu an bizim elimizde 7-8 tane kanat oyuncusu var. Oraya bir transfer daha yapmak çok mantıklı değildi. Milli 3 tane kanat oyuncumuz var. Zaten yer verme şansımız yok. Buna da açıklık getirmiş olalım"

"MAYISLAR BİZİM OLACAK"

"Taraftar bana da takımımıza da güveniyorlar. Yazın farklı başlarız ama mayısları farklı bitiririz. Yine mayıslar bizim olacak."

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

"Icardi'yi fiziksel olarak hazırlıyoruz. Bir sonraki kampta ona süre vereceğiz. İyi çalışıyor. Kısa zamanda onun vereceği katkı çok önemli. Takımla birlikte olacak ve bize katkı verecek."

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