Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Orta saha rotasyonuna genç ve dinamik bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın radarına yeniden Soungoutou Magassa girdi.

Foot Mercato kaynaklı haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın West Ham forması giyen 22 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği öne sürüldü.

Daha önce de Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan genç futbolcu için şartların oluşması halinde resmi girişimlerin başlayabileceği belirtildi.

FRANKFURT VE JUVENTUS DA DEVREDE

Haberde, yalnızca Galatasaray'ın değil, Eintracht Frankfurt ve Juventus gibi Avrupa kulüplerinin de oyuncuyu yakından takip ettiği öne sürüldü. Frankfurt'un daha önce oyuncu için girişimlerde bulunduğu ve Juventus'un da orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına süreci izlediği belirtildi.

OKAN BURUK'TAN ONAY

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, özellikle savunma yönü güçlü ve birden fazla pozisyonda görev yapabilen oyunculara yönelmiş durumda. Magassa'nın hem ön libero hem de stoper olarak görev yapabilmesi, transferdeki en önemli avantajlarından biri olarak gösteriliyor. Teknik heyetin, genç oyuncunun gelişim potansiyelini oldukça yüksek gördüğü ifade ediliyor.

WEST HAM SATIŞA SICAK BAKIYOR

İngiltere Premier Lig'den düşen West Ham United'ın kadro planlamasında değişikliğe gitmeye hazırlandığı belirtiliyor. İngiliz ekibinin, uygun bir teklif gelmesi halinde Magassa'nın transferine onay verebileceği öne sürülüyor. Bu durumun Galatasaray yönetiminin elini güçlendiren önemli faktörlerden biri olduğu ifade ediliyor.

MODERN FUTBOLUN ARADIĞI PROFİL

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunun dikkat çeken genç orta saha oyuncuları arasında gösterilen Magassa, fizik gücü ve savunma becerileriyle ön plana çıkıyor. İkili mücadelelerdeki başarısı, oyun disiplinine bağlılığı ve farklı pozisyonlarda görev yapabilmesi nedeniyle modern futbolun aradığı oyuncu profillerinden biri olarak değerlendiriliyor. Galatasaray'ın da uzun vadeli planlamasında bu özelliklerin önemli rol oynadığı belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda West Ham United formasıyla 26 resmi karşılaşmada görev yapan Fransız futbolcu, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri yaklaşık 17 milyon euro olarak gösterilen Magassa'nın İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde oyuncu ve kulüp cephesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceği öğrenildi.