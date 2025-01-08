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Spor

Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Başakşehir'le karşılaşacakları maç öncesinde açıklamada bulundu.

Haber Merkezi8 Ocak 2025 Çarşamba 20:49 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Başakşehir'le karşılaşacakları maç öncesinde açıklamada bulundu.

Okan Buruk değerlendirmesinde Victor Osimhen ve kadro tercihi üzerine konuştu.

Galatasaray teknik direktörü; "Osimhen'in bir hastalığı vardı. Kendisini denedi ama fiziksel olarak iyi hazır değildi. Kupayı kazanmak gibi bir hedefimiz var. Sahada bunu göstereceğiz." dedi.

"TÜM OYUNCULAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Okan Buruk sözlerinin devamında; "Bugün kazanmak çok önemli. Rotasyon diyemeyiz tüm oyuncular bizim için çok önemli. Onlardan beklentimiz çok yüksek. Her oyuncumuz elit oyuncular." ifadelerini kullandı.

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