Spor

Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: Oynayabilecek mi, göreceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçının ardından konuştu. Buruk, Osimhen'in durumu hakkında da bilgi verdi.

13 Eylül 2025 Cumartesi 19:53
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: Oynayabilecek mi, göreceğiz
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçının ardından konuştu. İşte Okan Buruk'un sözleri...

"UĞURCAN'A ARMAĞAN OLSUN"

"Öncelikle bu galibiyeti Uğurcan'a armağan edelim. Yeğenini kaybetti birkaç gün önce. Ailesine de başsağlığı dilerim."

"ZOR BİR STADYUM"

"Zor bir maçtı, maçtan önce de söyledim. Hem gündüz maçı hem de Olimpiyat Stadyumu. Bu stadyum zor bir stadyum. Seyretmek için çok kötü. Çok zor bir stadyum, burada oynamak çok zor. Belki bunu bir şekilde düzeltebilirler."

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

"Maçın geneline bakınca, top daha çok bizdeydi ama belki az ürettik. İlk yarıda az ürettik. İkinci yarıda daha çok ürettik. Oyuncu değişiklikleri sonrası, Ahmed'in Icardi ile ikili oyunu golü getirdi. Devamında pozisyonlar bulduk. İyi bir takıma karşı oynadık. İyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam edeceğiz. Gol yemeden devam etmek de bizim için önemli."

OSIMHEN'İN DURUMU

"Osimhen'in durumu birkaç gün içerisinde belli olur. Oynayacak diye düşünüyoruz. Ağrıları var, onlarla oynayabilecek mi, göreceğiz."

"İHTİYACIMIZ OLDUĞU İÇİN UZATTIM"

"Icardi'yi daha kısa tutmayı planlıyordum. Yüzde yüz hazır değil ama süre aldıkça daha iyiye gidiyor. Daha kısa tutmak istiyordum ama gole ihtiyacımızın olması nedeniyle süresini uzattım. Aynı şekilde İlkay'ı da tuttum. Onu da almayı düşünüyordum. O da tam oynamadığı için biraz daha takımın gerisinde."

BARIŞ ALPER HAKKINDA

"Barış, iki hafta sonra ilk defa oynadı. Onu da özel olarak planladım. Onu da maçın devamında kullandık. Bir sonraki maçta hazır olacak."

"ONU KORUMAYA ÇALIŞTIM"

"Davinson'u da oynatalım mı, oynatmayalım mı diye düşünüyorduk. Onu da oyuncu değişikliği ile korumaya çalıştım. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum."

