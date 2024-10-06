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Spor

Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: Riske etmek istemedik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

6 Ekim 2024 Pazar 18:44 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: Riske etmek istemedik
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "22. gün 7. maçımıza çıkıyoruz. Kazanarak devam ediyorduk ama son 2 maçta berabere kaldık. Kalite ve gol sayısı olarak şu ana kadar iyi işler yaptık." dedi.

Sakatlık açıklaması yapan Buruk, "Sakatlıklarımız var, iyileşenler var. Sallai dün antrenmana çıktı. 11'e başlayacak durumda değildi ama kadroya aldık en azından. Osimhen'i yetiştiremedik, riske etmek istemedik. Hakim Ziyech takımla antrenmana başladı ama bugün kadroda yok. Döndükten sonra bizimle olacak. Bir sonraki maça bizimle başlayacak. Milli takım arasına kazanarak girersek iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ayrıca, "Bugün istekliyiz, konsantreyiz. İstediklerimizi sahada yapıp kazanmak istiyoruz. İyi oyunculara sahibiz. Maçın başı, devamı ve sonunu iyi oynamalıyız. Son iki maçtaki hatalarımızı yapmayarak kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

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