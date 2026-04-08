Süper Lig'de Göztepe engelini 3-1'le geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, "İki devre olarak değerlendirebiliriz. Göztepe takımını iyi analiz ettiğimizi, birincisi sahaya yerleşimimiz vardı. Geçen sene adam adama baskıları etkiliydi. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında alanda beklediler. Bunu yapmadıkları için sahaya doğru yerleştik. İlk yarı geçişleri güzel yaptık. Rakibi de üstümüze çekip bloklar arası paslarla kırdık. İlk yarıda 4 gol rahat rahat atabilirdik. Pozisyon da vermedik" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Buruk, "İkinci yarıda top bizdeydi. Rakip direkt oynayan bir takım. Onlara baskı yapamıyorsunuz. Baskı yaparsanız kaleciye atıp uzun oynuyorlar. Bunu bildiğimiz için uzun oynamalarına izin veriyorsunuz. Pastan çok içeri orta var, taç var, kaleciden var, frikikten hep içeriye top atar. Göztepe analizi yaparken çok fazla uzun top var. Organize ataktan çok, aldığı ikinci toplarla hızlı hücum yapıyorlar. 2-1'den sonra seyirci baskısı oldu. Göztepe taraftarı da oyunun içine girdi, 5-10 dakika panik yaptık ve pozisyon verdik. Oyuncu değişiklikleri de etkili oldu. 3. gol sonrası rahat bir maç oldu. İlk yarı ve ikinci yarı arasındaki fark, rakibimizin golden sonra daha iştahlı oynaması. Biz de çok top kaybı yaptık gereksiz... 3-4 tane kendi hatalarımızla pozisyon verdik. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Burada oynamak her zaman zordur" dedi.

Okan Buruk Kocaelispor maçına ilişkin ise, "Kocaeli Stadı'nda bize yapılanları, Kocaelispor Başkanı'nın yaptıklarını, kulübümüz hakkındaki açıklamalarını unutmamalıyız. En doğru şekilde maça hazırlanacağız. Taraftarlarımızla en ciddi şekilde yanıımızda olacak. İnşallah çok önemli bir galibiyet alacağız" dedi.

Okan Buruk: "Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız."