Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

"PENALTI VERİLMEDİ"

"3-4 tane gol atma şansımız vardı. 10 kişiyle de yakaladık. Oraya doğru gittik. Düşündüğümüz gibi başladık maça. Rakip önde tekli karşıladı, topu bize bıraktılar, bunu bekliyorduk. Orada topa sahip olduk, pozisyonlara girdik. Son pasları iyi atsak skoru artırırdık. 20. dakikada penaltı verilmedi, maçı kırabilirdi. Verilse maçı kırabilirdik. 10 kişiyle iyi mücadele ettik. İlk yarıda da 10 kişi kalsak kazanmak için mücadele ederdik."

"İki takım da mutsuz oldu. 4 hakem de kötü günündeydi. Hem Galatasaray hem Beşiktaş hakemlerden mutsuz. Genel olarak mutsuzuz. TFF, MHK... Bizim de kötü olduğumuz yerler var, yanlışlar var. Ancak, hakemlerin bu kötü yönetimini düzeltmek için bir şeyler yapılmalı. Bu TFF'nin elinde. MHK başkanı da hiç gündeme gelmiyor. Eskiden MHK başkanları hep gündeme gelirdi. MHK başkanının da çıkıp performansların nasıl artacağını göstermeli. Her iki takım da hakemden mutsuz."

"CEZALI DURUMA DÜŞTÜM"

"Uzun zamandır kaybetmeyen bir takımı yendik. Beşiktaş'ı yenmekten çok, şampiyonluk yolunda aldığımız yola sevindik. Üç 3 gün sonra bir Avrupa maçı oynayacağız. Bir süre sonra lig maçında eksik olacağız. Ben de olmayacağım ligde. 4. hakeme 'Biraz daha oynat istersen' dedim, sarı kart gördüm. 4. hakemin de iletişimi kötü. Maça, galibiyete sevinmedim. Durup dururken bana sarı kart gösterip cezalı duruma düşürdüler. Bu kadar keyfi kararlar verildi. Hepimiz mutsuz oluyoruz. Biz de kötü futbol oynattığımızda eleştiriliyoruz. Hep aynı şeyleri konuşmaktan futbol konuşamıyoruz."

"HAYIRLISI BÖYLEYMİŞ"

"İkinci yarı iyi savunduk. Takım savunmasını doğru yaptık. Uğurcan çok iyi oynadı. Yükselen, formda ve iyi takımı yendik. 11'e 11'i değerlendirmek lazım. Baskı yapan, çıkarmayan bizdik. Lang ve Yunus'u alıyordum tam, rakip kaleye daha iyi gitmek için dar alanda iyi oyuncuları hazırlıyordum. Hayırlısı böyleymiş. Bir sonraki maç Liverpool, çok başka maç. Liverpool dönüşü Başakşehir maçı, farklı olacak. Kazanmak önemli ve değerliydi. Sadece 3 puan değil, mental olarak da bizi güçlendiren bir galibiyet oldu."