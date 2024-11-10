İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2024 Pazar / 9 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3869
  • EURO
    36,8522
  • ALTIN
    2968.42
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan penaltı yorumu: Kararların ağır olduğunu düşünüyorum
Spor

Okan Buruk'tan penaltı yorumu: Kararların ağır olduğunu düşünüyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

10 Kasım 2024 Pazar 19:40 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan penaltı yorumu: Kararların ağır olduğunu düşünüyorum
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fikstürden memnun olmadıklarını belirten genç çalıştırıcı, "3 gün bile olmadan yeni maça çıktık. Maç planlamasıyla ilgili bu sene şikayetçiyiz. Oyuna iyi başladık, motivasyonumuz gayet iyiydi. İyi bir takıma karşı oynadık, onlar bize göre daha dinlenmiş olarak geldiler. Bence oyun içinde üstün taraf bizdik. Öne geçtiğimiz dakikalar oldu. Penaltılar için çok bir şey demeyeceğim, kararlarının ağır olduğunu düşünüyorum." dedi.

"FARKI YÜKSELTTİK"

En yakın takipçisi Samsunspor ile olan puan farkını açıklarının altını çizen Buruk, "İyi bir takımız, iyi bir karaktere sahibiz. Yine taraftarımızın desteğiyle önemli bir galibiyet aldık. Samsunspor 2. sıradaydı ve puan farkını 6'ya yükselttik." ifadelerini kullandı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Ismael Jakobs'un oyundan çıkması hakkında da konuşan başarılı teknik adam, "İlk yarı hem üçlü hem dörtlü zamanlar oldu. İkinci yarıda Jakobs'un tendonunda ağrısı oldu, çok ciddi bir sorun yok. Oyundan çıkarıp direkt olarak üçlüye döndük." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.