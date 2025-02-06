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Spor

Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Sakatlığı bulunan oyuncuların durumu hakkında bilgi verdi.

Haber Merkezi6 Şubat 2025 Perşembe 15:39 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda oynanacak Boluspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bolu'daki yangın felaketine değinen Buruk, "Bolu'da çok yakın zamanda çok büyük bir facia yaşadık. Ölenlere rahmet, yaralananlara şifa diliyorum. Kötü bir anımız da 6 Şubat'tan var. Dün de Sergen Hoca'nın sevgili kardeşi Gürsoy, hakka yürüdü. Yalçın ailesine de başsağlığı dilerim." sözlerini sarf etti.

Maç öncesi korktukları gibi bir zemin olmadığını söyleyen Buruk, "Zemin temizlenmiş, oynanabilecek durumda. Maç içerisinde zemin ağırlaşacaktır. Kanatlarda çok fazla eksiğimiz var. Yunus sakatlanmıştı. Barış'ın son maçta sakatlığı vardı, dinlendirmek istedik. Sallai'nin dünkü idmanda kasığında bir problem oldu ve bıraktı. Genç bir kadro ile çıkacağız. Boluspor'da da rotasyon var. İnşallah güzel maç olsun, sakatlık yaşanmasın. Yedekte bekleyen çok fazla maç oynamış isimler var. Maçın devamında kulübedeki isimleri de kullanacağız." ifadelerini kullandı.

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