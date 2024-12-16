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Spor

Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: Risk almayacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor ile oynayacakları zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

16 Aralık 2024 Pazartesi 20:35 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: Risk almayacağız
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor ile oynayacakları zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Önemli bir maç, Trabzonspor'un durumu ne olursa olsun köklü ve değerli bir camia. İyi bir kadroya sahipler." dedi.

"DAVINSON, OSIMHEN VE JAKOBS İÇİN RİSK ALMAYACAĞIZ"

İlk 11'deki tercihlerine değinen Buruk, "İki takımın da eksikleri var, onlarda da önemli eksikler var. Biz eksiklerimizi sakatlıktan dönüp, bir antrenman yapan isimleri kadroya aldık. Davinson Sanchez 20 dakika çalıştı. Victor Osimhen, Ismael Jakobs 90 dakika oynayıp risk almayacağız. Bir idmana çıktılar. Yusuf Demir döndü ve %100 hazır. 12 yabancı olduğu için Hakim Ziyech'i kadroya almadık. Yusuf geleceğe dönük önemli oyuncu." açıklamasını yaptı.

"HER AN TEHLİKE YARATABİLİRLER"

Okan Buruk, "Trabzonspor'un öndeki dört oyuncusu her an rakip kalede tehlike yaratabilir. Onlara savunmamızla cevap vermeliyiz. Top bizdeyken de oynamamız lazım. Trabzonspor da zaman zaman önde baskı yapıyor. Burada taraftarımızla birlikte aynı hücum aynı anlayışımızı sürdürüyor. Maç içinde kulübeden getireceğimiz oyuncularla da oyuna etki etmeye çalışacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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