Süper Lig'de lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Gelecek hafta oynayacağı Samsunspor maçı öncesinde taraftarına açık bir antrenman gerçekleştiren sarı kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk da açıklamalarda bulundu.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen ve binlerce taraftarın katıldığı antrenmanda konuşan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı;

"Güzel bir gece oldu. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum buraya gelen herkese. Güzel bir gün oldu Herkesin sizi şampiyon ilan ettiği bu günlerde oyuncular için tekrardan heyecanı yaşamak önemliydi. İnşallah bu hafta sonu şampiyon olarak bitiririz."

SON BİR MAÇ

Galatasaray, Samsunspor karşısında bu hafta bir galibiyet elde etmeyi başarırsa, şampiyonluğunu ilan edecek.