  • Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı! “İnşallah bu hafta sonu bitiririz”
Spor

Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı! “İnşallah bu hafta sonu bitiririz”

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, taraftara açık antrenmanda şampiyonluk mesajı verdi. Deneyimli teknik adam, Samsunspor maçı öncesi hedeflerinin sezonu şampiyon tamamlamak olduğunu vurguladı.

HABER MERKEZİ29 Nisan 2026 Çarşamba 21:48 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı! “İnşallah bu hafta sonu bitiririz”
Süper Lig'de lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Gelecek hafta oynayacağı Samsunspor maçı öncesinde taraftarına açık bir antrenman gerçekleştiren sarı kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk da açıklamalarda bulundu.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen ve binlerce taraftarın katıldığı antrenmanda konuşan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı;

"Güzel bir gece oldu. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum buraya gelen herkese. Güzel bir gün oldu Herkesin sizi şampiyon ilan ettiği bu günlerde oyuncular için tekrardan heyecanı yaşamak önemliydi. İnşallah bu hafta sonu şampiyon olarak bitiririz."

SON BİR MAÇ

Galatasaray, Samsunspor karşısında bu hafta bir galibiyet elde etmeyi başarırsa, şampiyonluğunu ilan edecek.

