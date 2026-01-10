Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri derbide galibiyeti hak edecek futbol oynamadıklarını söyledi.

Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takımın da maça benzer planla başladığını aktaran Buruk, "Rakibimiz özellikle sağ taraftan kalemize geldi. 1-0 öne geçen takım maçı kazanmaya yakın olacaktı. İlk golü bulması Fenerbahçe'ye hem skor hem de öz güven avantajı sağladı. Bu öz güveni biz maçın genelinde ortaya koyamadık. Bu statta hep kalitemizin çok altında oynadık. Rüzgar bunda çok etkili oldu. İlk yarıda ilk dokunuşlarımız ve top kontrollerimiz çok kötüydü. Kendi kalitemizin altında işler yaptık. İkinci yarıda sarı kartı olan Davinson Sanchez'i çıkartarak Mario Lemina'yı stopere çektik. Çok erken bir şekilde ikinci golü yedik. Sonrasında rakip sahaya yerleştik ama üretemedik. Maçın sonuna kadar skoru değiştirecek golü bulamadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Bugün kazanmayı hak eden biz değildik." diye konuştu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelerek kendilerini destekleyen sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür eden Buruk, "Bu yağmurda ve rüzgarda bu stada gelmek çok zor. Bu statta her şey zor. Bizi destekleyen, bizden başarı bekleyen taraftarımızdan özür diliyoruz. Kupayı onlara hediye edemedik. İyi bir takımız, iyi oyunculara sahibiz. Türkiye Kupası, Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yarışa çok daha güçlü şekilde döneceğiz. Önemli bir ders çıkartacağımız bir gün oldu." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜNE ÇIKMAYI HAK EDEN BİR TARAFTAR YOKTU"

Okan Buruk, kupa seremonisine Fenerbahçe taraftarının maç öncesi merhum Gökmen Özdenak'ı ıslıkladığı için çıkmadıklarını dile getirdi.

Seremoniye çıkmama kararının kulübe ait olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Bugün bir saygı duruşu yapıldı. Gökmen Özdenak'ı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milli futbolcuydu, çok iyi ve herkesin çok sevdiği bir insandı. Onun için yapılan saygı duruşunda edilen küfürler vardı. Maç bittiğinde önüne çıkacağımız, bunu hak eden bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için seremoniye çıkmadık." şeklinde görüş belirtti.

"YİNE ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Mağlubiyetin hedeflerini değiştirmeyeceğini vurgulayan Buruk, "Hiçbir şey değişmeyecek. Yine şampiyon biz olacağız. Takımıma, oyuncularıma ve camiama güveniyorum. Bu yarışa başlıyoruz. Şampiyonluğu sezon sonunda yine hep beraber kutlayacağız." dedi.

"BİRİNDE UĞURCAN'I BİRİNDE GÜNAY'I OYNATMAYI PLANLADIK"

Okan Buruk, kalede Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'i tercih etmesiyle ilgili şöyle konuştu:

"Geçen sene Türkiye Kupası'nda bütün maçları Günay ile oynadık. Yarı finaldeki Fenerbahçe maçında ve finaldeki Trabzonspor maçında Günay vardı. Özellikle Süper Kupa'daki iki maçın birinde Uğurcan'ı birinde Günay'ı oynatmayı planladık. Bugün Günay'ı oynatma nedenimiz buydu. Orta sahada da iki değişiklik yaptık. İlkay ve Sara, Trabzonspor maçında çok iyi oynamıştı. Orta sahada elit 4 oyuncumuz var. Bu ay içinde çok fazla maça çıkacağız. Oyuncularımızın ve takımımızın durumuna göre rotasyonlar yapmak, her oyuncumuzu hazır tutmak zorundayız. Günay, geçen sezon çok iyi bir performansla Türkiye Kupası'nın kazanılmasında önemli rol oynadı. Lig maçlarında çok iyi performanslar sergiledi. Uğurcan, Trabzonspor maçında iyi oynamıştı. Ara sıra Günay'ın da oynaması bizim için önemli."