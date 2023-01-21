Okan Buruk'tan şampiyonluk ve transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"MAÇI ERKEN BİTİREBİLİRDİK"

"Antalyaspor iyi mücadele etti. Günün sonunda kazanmayı biz hak ettik. 2-1 sonrası oyuna da hükmettik. Önceki maçlardaki gibi 3-1, 4-1 yapabilirdik, maçı erken bitirebilirdik."

"SONU ŞAMPİYONLUK"

"Maçları tek başıma kazanmıyorum. Takım, ekip, seyirci... Bir kısım seyircimizin gelmesi engellendi ama onların yerine gelenler de muhteşemdi. Bu başarıyı birlikte yaşıyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olur."

"ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUM"

"İki tane çok iyi santrforumuz var. Gomis'e süre veremedim, bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Golcülerimize daha çok top getirirsek, gol sayıları daha fazla olacaktır."

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

"Futbol oynarken kulübe üye ansı gelmişti ama aktif futbolcu olduğum için olamadım. Galatasaray üyesi olmak çok zor bir şey. Başkanımız, Ayhan Hoca ve bana söz vermişti. 11 yaşında burada futbola başladım. Hayatımın en güzel günleri burada geçti. Galatasaray genel kurulunda da hizmet etmek benim için çok değerli."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transferleri bekliyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Bugün maça odaklandık, transfere odaklanmadık. Düşüncelerimiz, toplantılarımız oluyor. Pazar günü boşuz. Bunlarla ilgili hazırlanacağız. Daha önceki açıklamalarımız doğrultusunda devam ediyoruz."