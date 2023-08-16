Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija maçının ardından açıklamalarda bulundu. İstekli olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Çok istekliydik. Rakibe pozisyon vermedik, iyi işler yaptık. Önemli olan kazanmaktı. Sonra Lucas'ın kırmızı kartı oldu. Savunduk, hücum ettik, rakibin geldiği bölümler de oldu. Maçın başındaki coşkumuz umut verdi. Lucas'ın kırmızı kartı üzdü. 1 veya 2 maçta olmaması üzücü oldu. Ülke puanına kazanarak katkı verdik." şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Molde, Klaksvik'i zor geçti, uzatma dakikalarında Linnes'in golü getirdi. İki takım da sentetik sahada oynuyor, 5'li savunma yapıyor. Kuzey'e gideceğiz, kolay olmayacak. Kendi sahasında etkili, güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İkisinin maçlarını seyretmiştim, şimdi Molde'ye adapte olacağız. Cumartesi günü de Trabzonspor ile önemli bir maç var. Trabzonspor ilk hafta kazandı. Bizim için çok önemli ve değerli bir maç olacak.

RASHICA SÖZLERİ

Maç sonrası Rashica haberlerini yeni duydum. Bizim sağ kanatta fazla opsiyonumuz var zaten. Birçok fırsat da geliyor, hazırlıklarımız da var. Düşüncelerimiz olacak.

ZANIOLO AÇIKLAMASI

Zaniolo'daki süreç, kulübümüzün görüşmeleri sürüyor. Kendisi Premier Lig'de oynamak isteyen bir oyuncu. Saygı duyuyoruz. Kulübün menfaatleri gereği olacak gibi gözüküyor, ne olacak bilemiyorum. Tete transferi yaptık, elimizde olan oyuncular var. Kadromuza yine takviyeler yapacağız.

PLAY-OFF'TA BİZİMLE

Kerem Demirbay şu anda hazır. Tete'nin işlemleri biterse playoff turunda listede olacak.

ORTA SAHA TRANSFERİ

"Orta sahaya gücü artıracak istediğimiz bir oyuncu olursa... Kriterimiz, iyi bir oyuncu. Gerçekten geldiğinde büyük katkı yapacak bir oyuncu olursa düşünürüz. Birçok alanda mücadele edeceğiz. Orta sahadaki oyuncu sayımızı artırmayı düşünüyoruz."

"ÇIKARTMAYI DÜŞÜNÜYORDUM"

"Lucas Torreira'yı çıkartmayı düşünüyordum. 60-65-70 nerede çıkarırırm diye beklerken şanssız bir kırmızı kart gördü. Takımı çok yukarı çekmişti. Bu büyük şanssızlık oldu."

SERGIO RAMOS

Sergio Ramos transferi hakkında konuşan deneyimli isim, "Gidişata göre bakacağız. İlle oyuncu alacağız diye bir durum yok. Stoper, kanat, orta saha transferlerine çalışıyoruz." dedi.