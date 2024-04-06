Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...



"YARIN NE OLACAK BİLMİYORUZ"

"Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Şanlıurfa bizi bağrına bastı. Çok özlüyorlar. Ne kadar heyecanlı olduklarını gördük. Bu bizi heyecanlandırdı. İki takımın burada Şanlıurfa'da birarada olması çok daha güzel olurdu. Şanlıurfa şehri hem futbola ve büyük takımlara özlem duyuyor hem deprem gelirlerinin bu bölge ve çevreye bağışlanacak. Biz görevimizi yapmak için buradayız. Takımla hazırlandık. Yarın ne olacak, tam olarak bilmiyoruz. Biz kendi üzerimize düşeni yapmak için buradayız!"

"FENERBAHÇE İLE OYNAMAYI ÇOK İSTERDİK"

"Biz kendi işimize odaklandık. Antrenman periyodumuz vardı, onu doğru şekilde yaptık. Yarın rakibimiz ne şekilde gelecek, nasıl çıkacak, ne yapacak bilmiyoruz. Değerlendirme yapamıyoruz. Yarın Fenerbahçe ile oynamayı çok isterdik. Ne olacak bilmiyorum. Biz ne gerekiyorsa oynamaya hazırız. Sonrasını bekleyeceğiz. Ne olacak bilmiyoruz. Duyduğumuz bildiğimiz Fenerbahçe yarın gelecek ama hangi oyuncularla gelecek bilmiyoruz. Maçtan sonra konuşmak daha doğru olur."

"Biz barış üzerinden mesaj veriyoruz. Tansiyonu ne kadar düşürsek o kadar iyi. Yarın ve bundan sonra vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin barışa ihtiyacı var. Bunu sağlamak için elimizden geleni yapacağız."

"TÜRKİYE'NİN KAOSA İHTİYACI YOK!"

"Geçen maçtan sonra da söyledim aynı şeyleri. Futbolun tansiyonunun düşmesine ihtiyaç var. Galatasaray olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Pozitif mesajlar vermeye çalışıyoruz. Kendi açımdan konuşuyorum, bu yolda devam edeceğiz. Burada bulunmamızın nedeni, geçen senenin şampiyonu olmamız. Gönül isterdi, hep beraber birbirimize sarılarak burada bir resim verip maçı oynasaydık. Burada beraber değiliz. Yarın ne olacak tam bilmiyorum. Biz Türk futbolu için, ülke için hiçbir şekilde kaosa ihtiyaç yok. Büyük şeyler yaşadık. Daha geçen sene deprem oldu, tüm kulüpler ve futbolcular birlik oldu. Buradaki maçın gelirleri deprem bölgesine gönderilecek. Tansiyonu düşürmek için, ligin de son periyodu biliyorsunuz, üzerimize düşeni yapmalıyız. Kazanan Türkiye ve Türk futbolu olsun. Ülkemizi düşünüyorsak daha verici olmamız gerekiyor."

FENERBAHÇE BİR SÜRPRİZ YAPIP AS KADROSUYLA MAÇA ÇIKAR MI?

"Öncelikle tabii ki biz bir program yapmıştık. Ona devam ettik. Rakibin buraya gelip gelmemesi, kimle çıkacağını düşünmeden geldik. Programımızı nasıl bundan önce tasarladıysak öyle ayarladık. Buraya tam kadro geldik. Bunun dışında bir şey düşünmedik. Sahada bizi ne bekliyorsa hazırlandık. Yarınla ilgili ne olacak bilmiyoruz. Biz üzerimize düşen görevi sahaya çıkarak yapacağız."