Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde basın toplantısı düzenliyor.

OKAN BURUK

"ZIYECH'İN AĞRISI VARDI"

"Üst üste iki derbi... Böyle daha aralıklı olsa daha güzel olabilirdi. İlk maçta istenen ofansif anlamda beklentinin altında kaldık. Artık herkes bu derbiye odaklandı. Biz kendi oyunumuzu oynadık ilk maçta. Deplasmanda da olsak yine kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Çok fazla üretemedik. Kendi açımızdan tam tatmin olamadık. Bu maçın hikayesi daha farklı. Güzel bir stadyum, güzel bir atmosfer. Yaptığımız organizasyona yakışır şekilde yer almalıyız. Hem futbolla hem saha içindeki davranışlarla seyir zevki yüksek bir maç olur. Lig maçında da ofansif kadrolar vardı ama üretkenlik azdı. İki takım için de kupayı kazanmak ön planda. Biz ara yapmayacağız. Diğer takımlar dinlenirken, ligdeki ilk iki takım maç yapıyor. Ligdeki ilk iki takım yorgunluk çekiyor. Hakim Ziyech'in ağrısı vardı, zorlayıp daha kötü olsun istemedik. Davinson'un, Sergio'nun tedavisi sürüyor. Diğer oyuncular hazır. İstekliler. Kendi kalitemizin üstüne çıkmak ve kazanmak istiyoruz."

"ICARDI'YE KARAR VERECEĞİZ"

"Icardi'de kırık oldu. Maskeyle sahada yer almak istedi. Kararı yarın vereceğiz. Doktor son kontrolü yapacak. Son maçta 2-3 tane farklı darbe aldı. Birinde kırık oldu. Burnunda da problem var. Antrenmanda yer aldı, yarın net kararı vereceğiz."

"RAKİBİMİZ İSTEMEDİ"

"İki büyük takım, tarihinde çok fazla kupası olan iki takımın finali. Süper Kupa'yı istiyoruz. Kupa kazanmak en büyük hedefimiz. Şampiyonluğu kazandık. Şimdi bu kupayı kazanmak için buradayız. Son maçtan sonra beklenti daha yüksek bizden. Çok güzel bir atmosfer var burada. Stadyum, saha çok güzel. Bu da maça olumlu yansıyacaktır. Futbol olarak daha yukarı çıktığımız bir maç olsun. Biz hocalar olarak bunu çok istiyoruz ama sahada oyun çıkmayabiliyor. Yarınki maç daha farklı olacak. En önemlisi Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türkiye'yi temsil eden bir maç olsun. Keşke burada rakibimizle beraber oturabilseydik. Onların böyle bir kararı oldu. Futbolun öne çıktığı bir derbi olur ve kazanırız."

"FENERBAHÇE ÇOK GERİDE BEKLEDİ"

"Bayern Münih'e karşı önde bastık, Fenerbahçe'ye de. Fenerbahçe uzun topla çıkmayı tercih etti. Pasla çıkmadı. Oyun kurduk geriden, ilk yarı çok müsaade ettiler. İkinci yarıda oyuncu değişikliğiyle önde baskı kurmaya çalıştılar. İlk yarı yüzde 60'ın üzerinde top bizdeydi. Fenerbahçe beklediğimizden daha geride bekledi. Biz de, rakibimiz de benzer 4'lüyle çıktı. Galatasaray'da iki stoper ve Torreira dışında defansif oyuncu yoktu. Bireysel beceriye kalıyor iş. Bu işte iki takım da altında kaldı beklentinin. Bu da hem fazla mücadele hem istatistiksel olarak iyi bir şey çıkmadı. Yarın daha iyisini yapmayı hedefliyoruz. Takımların yarın daha rahat olacağını düşünüyorum. Bizim, sizin, taraftarın oluşturduğu baskı çok fazla. Kaybetmemek istemiyor oyuncular. Geçen sene bunu görmedik. Çok rahat oyunla 3'er 0'lık galibiyetler aldık. Fenerbahçe, kendi sahasında olmasına rağmen daha temkinli oynadı. Bu bir strateji. Buna göre hamleler yapılıyor. Bizim stratejimiz yine aynı olacak."

FRED SORUSU

"Maça başlayan Fenerbahçe ilk 11'ine baktığınızda, Fred'e çok yakın olan İrfan Can Kahveci'yle başladı, aynı profil. Ancak etkili olmadı. Daha sonra değişikliklere gitti. Bizim için rakipten çok kendi oyunumuz çok daha önemli. Kendi oyunumuzu dayatmak. Şampiyonlar Ligi'nde de böyle oynadık.

"ICARDI 3 AYRI DARBE ALDI"

"Icardi'nin yüzünde kırık oluştu. 3 ayrı darbe aldı. Tekrar söylemek istiyorum, hakemler de oyuncuları korumalı. Hakemler korumazsa bu tür kırıkların oluşması gayet normal. Hakemlerden oyuncuları daha çok korumalarını isteyeceğim. Hakemlere karşı yapılan bir saldırı oldu, hepimiz birleştik, koruduk, yanlarında olduk. Hakemler de oyuncuları saha içinde korumak zorunda. Icardi bizimle antrenmana çıktı. Yarın karar vereceğiz oynayıp oynamamasına..."

"FRED İŞLERİ DEĞİŞTİRECEKTİR"

"Maç öncesi rakibimizin birçok rakibi karşılama analizini yaptık. Tekli mi, ikili mi, 4-2-3-1 mi, direkt adam adama mı analizleri yaptık. Bizim kadar agresif olmasa da ön alan baskısı yapıyorlar. Bize karşı ilk yarıda geride beklediler. Oyun kurulumunda biz oyun kurmaya çalıştık. İkinci devrede daha farklı bir diziliş vardı. Yarın daha farklı bir şey çıkabilir. İyi ayakları ve formda oyuncuları düşünüyoruz. İki yönlü oyuncular düşünüyoruz. Kerem Demirbay, Kaan yapabiliyor. Kerem geldiğinden beri daha agresif, daha çok top kazanan oyuncu oldu. Mertens alanları iyi kullanan, etkili kullanan bir oyuncu. Geçiş oyununda da zaman zaman kullanıyoruz. Oyun kurmada iyi işler yapıyor. Fred'in gelmesiyle işler değişecektir. İrfan da öyle bir oyuncu ama Fred daha mobil, daha gezen, daha bloklar arasında oynayabilen oyuncu. Farklılık getirecektir. Bizim için bu orta sahadaki boşluk zaman zaman avantaj olacaktır. Orta sahayı daha rahat geçebiliriz. Oyun daha çok değişecektir yarın."

FERNANDO MUSLERA

"Bizim için şüphesiz ki Galatasaray her zaman en yukarıda olmalıdır. Yarın bir kere daha bu finalde bir kupa için mücadele edeceğiz. Hepimiz çok mutluyuz. Uzun bir yıl oldu bizim için. Birçok an yaşandı. Bu yılın sonunda bir kupa daha eklemek için büyük bir gurur olacak. Çok büyük bir maç olacak. Başarılı olmak, kazanmak istiyoruz. Bunun için hazırlandık."

"Ben 16 tane kupa kazandım Galatasaray'da. Futbolcuysanız tek motivasyon kupa kazanmaktır. Başka bir motivasyon yok sahaya çıkmak için. Kendi şartlarını, kendi kondisyonunu göstermek. Tabii ki rakibine karşı da özel çalışmak. Fenerbahçe ile tarihi bir derbi oynayacağız. Oyuncu için fazla konuşmaya gerek yok. İki takımda da çok kupalar kazanmış oyuncular var. Burada Türkiye'yi temsil edeceğiz. Daha fazla motivasyona ihtiyaç yok. İstanbul'da çok büyük beklenti var, bakalım ne olacak."