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Spor

Okan Buruk'tan tarihi başarı! Sırada Lucescu'nun rekoru var

Tam 30 maçtır taraftarı önünde kaybetmeyen Galatasaray, iç sahada üst üste 16. lig zaferini kazandı. Okan Buruk, sarı kırmızılı ekibin tarihinde en uzun seri yapan yerli çalıştırıcı oldu. Bu istatistiği daha da geliştirmek isteyen Okan Buruk gözünü Lucescu'nun rekoru dikti. İşte detaylar...

Fanatik11 Şubat 2024 Pazar 09:53 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan tarihi başarı! Sırada Lucescu'nun rekoru var
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Sezon başından beri evinde hiçbir lig maçında fire vermeyen Galatasaray, formda rakibi Başakşehir'e de aynı tarifeyi uyguladı. Özellikle ilk yarıda inanılmaz iştahlı ve istekli olan Cim Bom, devreye girerken 2-0'ı da yakaladı.

Geçen yıldan itibaren iç sahada üst üste 16. lig zaferine ulaşan sarı kırmızılılar, son 30 maçlık periyotta ise taraftarı önünde kaybetmedi. Galatasaray tarihinde bunu başaran tek yerli hoca olarak tarihe geçen ve rekoru geliştiren Okan Buruk'un hedefinde artık Lucescu var....

TEK RAKİBİ LUCESCU

Rumen teknik adam, Mayıs 2001 ile Mayıs 2002 arasında iç sahada art arda 18 lig maçını kazanmıştı. Evinde bu sezon puan kaybı yaşamayan tek takım konumundaki Cim Bom, aynı zamanda 1999-2000'deki müthiş seriyi de tekrarlıyor.

Galatasaray, efsane sezonda olduğu gibi Süper Lig'in 25. haftasını yine 66 puanla kapattı. Ateşli taraftarının desteğiyle Başakşehir engelini aşan Okan Buruk'un takımı, perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı ağırlayacak.

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