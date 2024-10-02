Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas FS takımı ile oynayacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Buruk, PFDK'ya sevk edilmesi hakkında da konuştu.

Okan Buruk, "Galibiyetle başladık ve galibiyetle devam etmek istiyoruz. Hedefimiz kazanarak yolumuza devam etmek. Oyuncularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'TAN PFDK SEVKİ SÖZLERİ

"Enteresan şeyler olmaya başladı. Batshuayi'nin sevk edilmesi enteresan. Hakemle bir diyaloğum olsa hakem bana kart gösterirdi. Benim aldığım bilgi daha Pazar gününden itibaren Beşiktaş ve Fenerbahçe'li yöneticilerin bana ceza aldırmak için çalıştıklarıydı. Tabii ki çok inanmıyorum buna. Benim hakemi tehdit etmem için hakemle karşı karşıya olmam lazım. "

SARA: "ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORUZ"

Gabriel Sara ise açıklamasında; "Önemli bir maç. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Her ikili mücadeleyi kazanmak ve maçta galip gelmek istiyoruz. Burada olmaktan mutluyum. Umarım bu sezon da şampiyon oluruz." dedi.

"KİMİN İYİ OLDUĞUNU 10 GÜN ÖNCE GÖSTERDİK"

Konuşmasına devam eden Buruk sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Biz Acun Ilıcalı ile hala dostuz. O Fenerbahçe'nin ben Galatasaray'ın hakları için mücadele ediyoruz. Biz 10 gün önce ne kadar iyi takım olduğumuzu gösterdik. Çok önemli oyuncular seyrettirdik onlara. Sahada kaldık, sahada oynadık ve bu kadar kısa süre üzerine tekrardan aynı geçen seneki dosyalara dönmemiz çok komik geliyor. Çok yakın zamanda oynadığımız maç var. 3-0'dan sonra Atilla Karaoğlan'ın verdiği yanlış penaltı olmasa çok daha büyük bir skor görecektik. Bundan sonra da 3 tane çok önemli takım Şampiyonluk için yarış veriyor. Trabzonspor da arkadan geliyor. Trabzonspor'un aleyhine de hakem hataları oldu. Bunları söylemeden çıkıp maçlarımızı oynuyoruz. Bu yarış içinde önemli takımlar olacak."

"KANAL KANAL GEZMEK İÇİN ERKEN"

"Fenerbahçe taraftarını da yine ayna şeklinde onları kandırmak da demiyim ama farklı bir şekilde yönlendirmek bana doğru gelmiyor. İki takımın da önemli kadroları var. Yarış belki de 5 takıma arasında devam edecek. Bu kadar kanal kanal gezmek için çok erken olduğunu düşünüyorum."