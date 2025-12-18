Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Başakşehir'i Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 yendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, genç oyuncuların gelişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.

"Genç oyuncuların oynama, geçişteki problemlerinin nedeni belli. Tüm dünya ikinci takımları kullanıyor. Biz kiraya verdiğimiz oyunculardan faydalanamadık. Belki tek tük, 2-3 tane güçlü dönen oyuncu söyleyebiliriz. Yüzde 90 giden oyuncu, daha da kötü şekilde geri dönüyor. Çünkü sizin kontrolünüzde değil, süre bulamıyorlar, şartlar ve her şey farklı. Acilen ben TFF'ye sesleneyim, ikinci takımların 3. Lig'den mi olur, başlaması. Bunu yapmak isteyen olursa Galatasaray olarak sistemin içerisinde olmak isteriz. Almanya, Portekiz, İspanya böyle. Oyuncu yetiştiren liglerde bu var. Buna bir an önce başlamalıyız. Bunu başlatan TFF başkanı, 10 sene sonra bile hatırlanır.

"Sonradan girmekle maça başlamak arasında fark var. Bugün Ahmed Kutucu'nun maça başlaması, erken golü atması, güvenli oynaması daha iyiydi. O performans anlamında iyi işler yaptı. Gökdeniz uzun süredir oynamıyordu, çok koştu, çok mücadele etti. Arda'ya hep süre verdik, Kazımcan'a son dönemde süre verdik. Transfer dönemi kadro yapısıyla ilgili önemli bir ders aldık, üst üste 8-9 oyuncunun eksilmesi ders oldu. Bunu daha önceki yıllarda zaman zaman yaşadık, olabiliyor. Zorluğu şu oluyor; herkes sağlam olduğunda kim oynayacak? Elit oyuncular var kadroda. Bazen de herkes aynı anda olmuyor. Dünyada birçok takımın başına geliyor, ilk takım biz değiliz. Doğru veya yanlış eleştiriler var. Biz de geriye dönüp kendimizi yargılıyoruz, neyi daha iyi yapabilirdik diye.

Bu yeni Şampiyonlar Ligi formatında 28 Ocak'a kadar bu kadromuzu korumak zorundayız. İki önemli maça çıkacağız. Bu kadroyu korumamız lazım. Transfer dönemi içinde transferler yapacağız. Transferleri de orada oynatamayacağız. Şampiyonlar Ligi kadrosunda kim olacak, ona da karar vermeliyiz. Oyuncularla ilgili kararlarda 28 Ocak'ı düşünmeliyiz. Bazen oyuncularla görüşüyoruz, takımlar '28 Ocak'a kadar beklemek zorundayız, çünkü Şampiyonlar Ligi var' diyorlar. Yeni formatın en sıkıntılı yeri burası. En azından 1 oyuncu yazabilmeliydiniz, önümüzdeki sene bu tartışılır belki."

"Şampiyonlar Ligi'nde iki maç sonuna kadar, oyuncularımızı elimizde tutup karar vermemiz gerekiyor. O zaman da transferde bize gelen tekliflerle ilgili karar vereceğiz. Şu an erken. Lafı gelmişken belirtmek lazım; oyuncularımızın üzerine bazen sosyal medyada çok gidiliyor. Hepsi iyi niyetle işi şeyler yapmaya çalışıyor. Ahmed de çok çalıştı, mücadele etti. Ahmed attığı için daha çok sevindim. İnşallah aynı şekilde devam eder."

"Sakatlıklar sonrası dönüşler zor oluyor. Sara bunu yaşadı ama geçen seneyi iyi bitirdi. Lemina, Torreira ve önlerinde Sara... Morata da vardı, geçen sene değiştirdik onları. Morata'ya da süre verdik. Sara'nın çalışmasından, profesyonelliğinden, insani kalitesinden, oyunculuğundan memnunuz. İnsanların beklentisi, gol ve asist anlamında Sara'nın önceki takımına yaklaşması ama farklı oyunlar oynanıyor. Bu potansiyeli olan bir oyuncu. Performansından memnunuz. Gol ve asist sayıları... Böyle bir yönü var. Yapabilecek bir oyuncu. Oynadıkça da, takımın oyununa göre, ne istediğinize göre oyunu değişebiliyor. Çok memnunum Sara'dan."