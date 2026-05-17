İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!
Spor

Okan Buruk'tan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından TFF'nin yabancı oyuncu kuralını eleştirdi.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 23:02 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikleri maç sonrası konuştu.

"KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

"Çok uzun bir maç takvimi vardı. 12 Şampiyonlar Ligi, 5 Türkiye Kupası, 34 Süper Lig maçı, 2 Süper Kupa maçı. Son haftaya şampiyon olarak çıkmak bizim için önemliydi. Çok uzun maç trafiği oynamış oyuncuları kadroya almadık, Torreira'yı maçtan önce söyledim, Osimhen'in cezası vardı. İyi bir kadroyla sahadaydık. Kazanmak için elimizden geleni yaptık. İlk yarıda bir top geldi ve gol aldı. Konsantrasyon iyiydi, beraberlik golünü aradık ama olmadı. Rakibimizin küme düşme hattında olması ve dirençli olmaları da beraberlik golünü engelledi."

"10+4 DENDİ AMA..."

"Avrupa'da son 16'yı gördük. Bunu geliştirmek istiyoruz. Lig bitti ama transfer dönemi başlıyor. Orada hazırlıklarımız var. Herkesin kafasını karıştıracak yabancı sayısının net olarak açıklanmaması. 10+4 dendi ama birçok kulüp buna hazır değil."

"BU KURAL BİZİ ZORLAYACAK"

"Sözleşmeleri olan oyuncular var. Bizim gibi Şampiyonlar Ligi'nde olan takımları zorlayacak şeyler bunlar. Genç oyuncuları istiyorsunuz ama hazır, oynayacak genç oyuncuları almanız gerekiyor. Yeni gelen kural bence maddi olarak da zorlayacak bence. Yatırım olarak deneyebilirsiniz ama bizim gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım için bu kural bizi zorlayacak. O hedeflere ulaşmak için bu kural bizi zorlayacak."

"BU KURAL DOĞRU DEĞİL"

"Şu anda bizim 10 tane oyuncumuz var, sözleşmeleri biten oyuncular var, sözleşme için görüştüğümüz oyuncular vardı. Her sene kural değişiyor. Yıllardır 10 kere değişiyor. Burada uzun vadeli bir plan olmuyor maalesef. Bu kararın, kuralın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu kuralın birçok kulübü zorlayacağını düşünüyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.