Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor ile karşılaşacakları maç öncesi konuştu.



Okan Buruk, "Tabii ki Sacha Boey'un transferi, her zaman teklif gelebilecek bir oyuncuydu. Transferin son haftasında geldi. Bu tabii ki bizi zorlayan bir şeydi. Bakambu gitmek istedi. Benimle de konuştu. Baktığımızda gelen bonservis geliri bizim için olumlu olacağı için ona izin verdik. Biz de Bakambu ile ilgili izin verdik. Angelino'nun gidişi çok geç oldu bizim için. Gideceği belliydi. Bu da bizi olumsuz etkiledi.' dedi.

Transferlerle ilgili konuşan Okan Buruk, 'Şu anda görüştüğümüz 2 oyuncu var. En kısa zamanda açıklama yapılacaktır. Son ana kadar bilemiyorsunuz tabii, zor bir dönem. Başkanımız ve yönetimimiz elinden geleni yaptı. Bir Türk oyuncu daha sol beke takviye yapmayı düşünüyorduk. Devam edecek, bundan sonra Türkiye'de devam ediyor. Orada bizim için fırsat olursa, yabancı boşluğumuz var. Onu değerlendirebiliriz.' ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayla ilgili konuşan tecrübeli hoca, 'Bugünkü düşüncelerimizden biri bu. Sol bekte çok fazla oyuncu denedik. Kaan ve Barış'ın çok başarılı olması, Berkan da görevini en iyi şekilde yaptı. Kendi içimizden alternatif yaptı. Sol bekle ilgili düşüncemiz bu. Transfer devam ediyor. 1 oyuncu daha içeri katabiliriz. Şu anda gündemimiz bu şekilde." sözlerini sarf etti.