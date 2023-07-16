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Spor

Okan Buruk'tan transfer açıklaması ''Icardi yanlış anlaşıldı''

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk yeni sezon öncesi Avusturya'da yapılan kampta basın mensupları ile buluştu. Deneyimli çalıştırıcı 'Icardi pazartesi geliyor diye net bir açıklamam olmadı, yanlış anlaşıldı.' dedi. İşte detaylar...

16 Temmuz 2023 Pazar 12:14 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan transfer açıklaması ''Icardi yanlış anlaşıldı''
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında transfer için konuştu. İşte genç teknik adamın sözleri...

MAURO ICARDI

"Icardi pazartesi geliyor diye net bir açıklamam olmadı aslında, orada kesildi. Önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olacak. Ailevi bir problem yaşadı. Onunla ilgili önümüzdeki hafta süre net şekilde belli olabilir. İnşallah en kısa zamanda gelir ve takımda olur. Ancak bazen ailevi sebepler bunun önüne geçiyor. Önemli olan Icardi'nin buraya en doğru, en zinde şekilde gelmesi."

"SABIRLI OLACAĞIZ"

"Transfer döneminin başındayız. Takımlar daha yeni toplandı. Birçok seçenek çıkacak. Sabırlı olacağız. Şampiyonlar Ligi elemelerine ve lige hazır olacağız."

"İKİNCİ KAMP OLMAYACAK"

"Şampiyonlar Ligi'nde maçlar başlayacak. İkinci bir kamp çalışmamız olmayacak."

PAREDES VE FRED

Paredes ve Fred'den hangisi sizin oyununuza daha uygun?

"Kadromuzu zenginleştirmek istiyoruz, isim üzerinden gitmek istemiyorum. Elimizdeki oyuncular zaten iyi. Ancak yine de kadroyu güçlendireceğiz."

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

"Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Icardi'ye odaklandık. Milot Rashica için görüşmeler devam ediyor. Halil Dervişoğlu ve Angelino, takıma önemli destek verecekler. Angelino ve Halil'i de en iyi şekilde hazır hale getireceğiz."

"GELECEK HAFTA TAMAMLAYACAĞIZ"

"Transfer planlarımız sürüyor. Erden Timur'un yoğun çalışması var. Onunla pazartesi günü oturup, tekrar konuşacağız. "Yarn gelecek" diye söyleyebileceğimiz bir oyuncu yok. Zaten kadrodan oyuncu kaybetmedik. Önümüzdeki hafta transferleri tamamlayacağız."

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