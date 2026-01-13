Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında Galatasaray deplasmanda Fethiyespor'u yenerek 2'de 2 yaptı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Zor maç olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Birincisi, Fethiye hem taraftarına hem yönetimine başkanına teşekkürler, bizi güzel ağırladılar. Galatasaraylı taraftarlar burada bizi yalnız bırakmadılar. Güzel bir ortam vardı. Belki zemin çok kötüydü, düzeltmek için büyük çaba sarf ettiler ama bu zeminde oynamak çok zor." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transfer çalışmaları sürüyor. Transferi yapacağız, istiyoruz. Elit oyunculara gittiğinizde süre alan görüşmeler oluyor. Oyuncuları kadromuza katacağız. Bazen istediğiniz oyuncuları belli süreler alabiliyor. Bunu sezon başı yapmıştık. Tekrar çalışıyoruz. Haklılar, istiyorlar. Onları eleştiremeyiz. Hem başkanımız hem transfer komitesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim çalışmamız var. Hiçbir şekilde maddi anlama bakmadan Galatasaray'a önemli oyuncular gelecek. Önemli olan yanlış transfer yapmamak. İstemek zaten Galatasaray taraftarının genlerinde var. Gönülleri rahat olsun."

Okan Buruk, müsabakanın ardından Fethiye İlçe Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tribünden düşerek yaralanan taraftara geçmiş olsun dileğinde bulunan Buruk, kendilerini iyi bir şekilde misafir eden Fethiye halkına ile karşılaşmayı soğuk havaya rağmen takip eden taraftara teşekkür etti.

Rakiplerinin iyi savunma yaptığını ve golü bulmakta zorlandıklarını aktaran Buruk, "Girdiğimiz pozisyonları atamadık. Penaltı kaçtı. Çok fazla gol kaçtı. Maçın son bölümünde Fethiyespor'un yaptığı savunmayı aşmayı başardık. 2 golle öne geçtik. Son dakikalarda yediğimiz golle sahadan 2-1 galip ayrıldık. Bir yandan oyuncularımızın maçı kazanması için çaba sarf ettik bir yandan da yaptığım değişikliklerle 4 gün sonraki önemli lig maçı ve Şampiyonlar Ligi maçı öncesi oyuncularımı korumaya çalıştım." diye konuştu.

Skoru fazla düşünmeden oyuncu değişiklikleri yapmak zorunda kaldığını dile getiren Buruk, karşılaşmanın genel olarak güzel geçtiğini ifade etti.

Bir gazetecinin Singo'nun sakatlığıyla ilgili sorusu üzerine Buruk, şöyle konuştu:

"Singo'nun uzun bir sakatlık dönemi oldu. En risksiz bir şekilde sahaya döndürmek istedik. Devre arası da onun en güçlü şeklilde dönmesi için fırsat oldu. Bu hafta takımla antrenmanlara yavaş yavaş başlayacağını düşünüyoruz. Durumuna göre Gaziantep maçında her şey iyi giderse kadrodaki oyunculardan biri olabilir. Atletico Madrid maçına hazır hale getirmeyi istiyoruz."

Icardi'nin performansından memnun olduğunu anlatan Buruk, maç oynama süresinin artması için 90 dakika sahada tuttuğunu belirtti.

"UĞURCAN, CUMARTESİ GÜNÜ SAHADA OLACAK"

Okan Buruk, bir gazetecinin "Uğurcan ile ilgili spekülasyonlar var, durumu nedir?" şeklindeki sorusunu şöyle cevapladı:

"Süper Kupa'da bir maç Günay bir maç Uğurcan'ı oynatmak için planlama yapmıştık. Oyuncularımız hep oynamayı istiyor. Hepsi bizim için çok önemli ve değerli. Bütün oyunculara bu süreleri veriyoruz. Fenerbahçe finaline Günay'la başladık. Biz bu maçları paylaştırmak istedik 2 oyuncumuza. Bunun dışında bir şey yok. Konuşulan, yazılan, anlatılanlara çok fazla önem vermemek gerekiyor. Bugün de buraya getirmedik çünkü cumartesi günü oynayacağımız maçta Uğurcan oynayacak. Bir kaleci antrenörümüz ile İstanbul'da bıraktık. Kaleci hocamızla orada çalışıyor. Uğurcan, cumartesi günü sahada olacak."