Okan Buruk'dan transfer açıklaması: Takviyeler düşünüyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. İşte o açıklamalar...

FENERBAHÇE İLE PUAN FARKI

"Zor bir gündü ama kazandık. Puan farkı 6 ama bu farkı arttırmak istiyoruz."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transfer dönemi biliyorsunuz. Gidenler, kalanlar, alacaklarımız net belli olunca kadromuzu oluşturacağız. Konsantrasyon değişiyor. Transfer döneminde oyuncuların kafa yapısı, gidecek miyim kalacak mıyım yeni oyuncu gelecek mi, psikolojik etkisi oluyor. Transfer döneminden sonra daha rahat olacağına inanıyorum."

TRANSFER İÇİN KRİTİK SÖZLER

"Takviyeler düşünüyoruz. Hücum hattına 2 takviye yaptık. Batshuayi'nin transferi tamamlandı mı bilmiyorum, tamamlanırsa ayrılacak. Yerli çok formda bir oyuncu Ahmed, bugün golü attı; Morata gibi önemli bir santrfor aldık. Morata çok yorgun olsa bile kullandık, oyunun her iki yönünü de oynamaya çalıştı. Savunmaya da katkı verdi. Orta saha ve savunmaya birkaç takviye düşünüyoruz. Son hafta fırsat transferleri çıkabiliyor. Osimhen son günlerde çok büyük fırsattı, kullandık. Yine bakacağız. Görüştüğümüz, düşündüğümüz oyuncular var. Ayın 3'üne kadar Avrupa'ya kadar yarış vardı. Oyuncuların birinci tercihi net Türkiye olmuyor. Beş büyük ligde oynamayı istiyorlar. Maddi olarak daha yükseğini verseniz bile öncelikleri burası olmuyor. İyi niyetle çalışıyoruz başkanımız, yönetimimiz, biz. Galatasaray kadrosunda Osimhen ve Morata gibi önemli oyuncular var. Burada bir emek var, hakkını vermek gerekiyor."

"İNŞALLAH TRANSFERİ GÜZEL TAMAMLAYACAĞIZ"

"Bizim için de zor oluyor. Transfer... Bir yandan yarışıyorsunuz bir yandan o eleştirilere kafayı takmadan çalışmak gerekiyor. Bazen ne kadar fedakarlık yaparsanız yapın ne kadar para harcarsanız harcayın olmuyor. İnşallah transferi güzel şekilde tamamlayacağız."

"FİKSTÜRÜMÜZ ZOR"

"Zorlu fikstür; hem Avrupa hem derbi var, en yakın rakibimizle oynayacağız, yanında kupa var, Bolu deplasmanına gideceğiz. Hava ve saha şartları nasıl olacak. Bu tür şeyler var. Orada kimi, nasıl kullanacağız. Birçok maç var. Kadromuzu, transfer dönemi istediğimiz şeyleri tam olarak yaptıkça içimiz rahat edecek ve daha çok oyuncuyla oynama şansımız olacak. Ne olursa olsun bu fikstürü, maçları oynuyoruz. Bu maçları oynayacak yeterlilikteyiz. İyi kadroya sahibiz. Oyuncularımızın ve ekibimizin profesyonelliği... Onları maçlara çok iyi hazırlamaya çalışıyoruz. Bu süreci de en iyi şekilde geçireceğiz."