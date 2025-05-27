İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2025 Salı / 30 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,9799
  • EURO
    44,4806
  • ALTIN
    4176.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan Victor Osimhen mesajı! ''Top artık onda''
Spor

Okan Buruk'tan Victor Osimhen mesajı! ''Top artık onda''

Şampiyonluk sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, 'Top Osimhen'de. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Tıpkı Icardi'de olduğu gibi' dedi.

Akşam27 Mayıs 2025 Salı 07:52 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Victor Osimhen mesajı! ''Top artık onda''
ABONE OL

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk kutlamalarından sonra açıklamalarda bulundu. Buruk, 'Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağıyla' ilgili sorulara şu yanıtı verdi: "Önemli teklifler var. Buradaki enerjisini gördükten sonra, hem kendisi hem ailesi, bence Osimhen'i G.Saray'da oynamaya ikna edecek çok şey var. Bu işin maddi kısmı da var. Kulübümüzün ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Top Osimhen'de. Bunun benzerini Icardi'de de yaşadık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddedip G.Saray'ı seçti. Icardi de sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetimizin olduğu yerde büyük mutluluk olacak. Bununla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah olacak. Ümidim öyle... Mutlu olduğu yerde devam etmek isteyebilir" diye konuştu.

ÖNCELİK KADROYU KORUMAK

Başarılı hoca transfer süreci ile ilgili ise "Şampiyonluğu ilan edince iş transfere dönüyor ama sabırlı olmamız gerekiyor. Sabırlı olmadığımızda hata yapabiliyoruz. Sakin olmalıyız. Mertens ve Muslera aramızdan ayrılacak. Yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek. Hiçbir futbolcumuzu satmayı düşünmüyoruz ama futbol bu. Özellikle Türk oyuncularımız arasında vermek istediğimiz biri yok. Barış Alper için talipler çok fazla. Yunus'un performansı çok değerliydi. Abdülkerim, Eren aynı şekilde. Bizim önceliğimiz kadroyu korumak" dedi.

PARAYI VERİNCE İSTEDİĞİNİZ GİBİ

Torreira'nın yaptığı 'İstifa' tezahüratları ile ilgili sorulan soruya Okan Buruk, "Avrupa'da istediğimiz gibi gitmediğimiz yerde istifa hashtagleri açılıyor, bazen gülüyorsunuz bazen oyuncularla bunun şakasını yapıyorsunuz. Yarın öbür gün ilk kötü sonuçta bunu önümüze koyabilirler. Onun için bekleyen bir kitle vardır bence..." ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan yapılan eleştiriler konusunda ise Buruk, "Sosyal medyada oradan sahte hesaplar üzerinden bir şeyler de yapabilirsiniz. Bunu yapan çok insan var. Kulüpler, hocalar, başkanlar, futbolcular var. Gündemi değiştirecek şeyleri... Parayı verince istediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz " diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.