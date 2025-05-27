G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk kutlamalarından sonra açıklamalarda bulundu. Buruk, 'Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağıyla' ilgili sorulara şu yanıtı verdi: "Önemli teklifler var. Buradaki enerjisini gördükten sonra, hem kendisi hem ailesi, bence Osimhen'i G.Saray'da oynamaya ikna edecek çok şey var. Bu işin maddi kısmı da var. Kulübümüzün ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Top Osimhen'de. Bunun benzerini Icardi'de de yaşadık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddedip G.Saray'ı seçti. Icardi de sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetimizin olduğu yerde büyük mutluluk olacak. Bununla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah olacak. Ümidim öyle... Mutlu olduğu yerde devam etmek isteyebilir" diye konuştu.

ÖNCELİK KADROYU KORUMAK

Başarılı hoca transfer süreci ile ilgili ise "Şampiyonluğu ilan edince iş transfere dönüyor ama sabırlı olmamız gerekiyor. Sabırlı olmadığımızda hata yapabiliyoruz. Sakin olmalıyız. Mertens ve Muslera aramızdan ayrılacak. Yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek. Hiçbir futbolcumuzu satmayı düşünmüyoruz ama futbol bu. Özellikle Türk oyuncularımız arasında vermek istediğimiz biri yok. Barış Alper için talipler çok fazla. Yunus'un performansı çok değerliydi. Abdülkerim, Eren aynı şekilde. Bizim önceliğimiz kadroyu korumak" dedi.

PARAYI VERİNCE İSTEDİĞİNİZ GİBİ

Torreira'nın yaptığı 'İstifa' tezahüratları ile ilgili sorulan soruya Okan Buruk, "Avrupa'da istediğimiz gibi gitmediğimiz yerde istifa hashtagleri açılıyor, bazen gülüyorsunuz bazen oyuncularla bunun şakasını yapıyorsunuz. Yarın öbür gün ilk kötü sonuçta bunu önümüze koyabilirler. Onun için bekleyen bir kitle vardır bence..." ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan yapılan eleştiriler konusunda ise Buruk, "Sosyal medyada oradan sahte hesaplar üzerinden bir şeyler de yapabilirsiniz. Bunu yapan çok insan var. Kulüpler, hocalar, başkanlar, futbolcular var. Gündemi değiştirecek şeyleri... Parayı verince istediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz " diye konuştu.