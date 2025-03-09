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Spor

Okan Buruk'tan yeni başarı! 100. galibiyetini elde etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte önemli bir başarı daha yakaladı. Sarı-kırmızılılara 2022 yılında imza atan ve geride kalan süreçte 3 kupa kazanan Okan Buruk, Alanyaspor maçıyla birlikte 100. galibiyetini elde etti.

Haber Merkezi9 Mart 2025 Pazar 23:13 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan yeni başarı! 100. galibiyetini elde etti
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte önemli bir başarı daha yakaladı.

Sarı-kırmızılılara 2022 yılında imza atan ve geride kalan süreçte 3 kupa kazanan Okan Buruk, Alanyaspor maçıyla birlikte 100. galibiyetini elde etti.

Okan Buruk, Alanyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'ın başındaki 100. galibiyetini elde etti.

Öte yandan 51 yaşındaki teknik adam, Alanyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'ın başında 100. lig maçına çıktı. Galatasaray, bu süreçte 82 galibiyet alan Buruk, 12 beraberlik, 6 yenilgi gördü.

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