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  • Okan Buruk'tan Yunus Akgün'e çağrı! ''Yuvana geri dön''
Spor

Okan Buruk'tan Yunus Akgün'e çağrı! ''Yuvana geri dön''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon başında Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün hakkında kararını verdi. Gelecek sezon planlamasında milli yıldıza da yer veren başarılı teknik adama Yunus Akgün'e yuvana dön çağrısında bulundu. İşte detaylar....

Takvim12 Nisan 2024 Cuma 12:48 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Yunus Akgün'e çağrı! ''Yuvana geri dön''
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Sezon başında Molde ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının ardından Galatasaray'dan Championship ekiplerinden Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün'ün geleceği belirsizliğini koruyor.

İngiliz kulübünün 9 milyon Euro'luk opsiyonla alakalı kesin kararını henüz vermediği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre teknik direktör Okan Buruk milli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi.

"YENİ SEZON PLANLARIMDA VARSIN"

Tecrübeli hocanın Yunus Akgün'e yeni sezon planlarından önemli bir yer teşkil ettiğini ilettiği ve mutlaka kadrosunda görmek istediğini söylediği öğrenildi.

YUNUS AKGÜN KARARSIZ

Leicester formasıyla ligde sadece 8 maçta ilk 11'de görev yapan 23 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararsız olduğu ve sezon sonunu beklemek istediği öğrenildi.

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