13 Aralık 2025 Cumartesi
Spor

Okan Buruk'tan zemin eleştirisi: En kötüsü olabilir

Antalyaspor maçı öncesi konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlıklar ve yoğun fikstüre rağmen sahaya iyi bir 11'le çıktıklarını belirtti. Buruk, maçın oynanacağı zemine de tepki gösterdi.

13 Aralık 2025 Cumartesi 19:39
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un maç öncesi sözleri:

"Hep söylüyoruz, çok yoğun bir maç trafiğinden geçiyoruz. Kasım milli arasından beri sakatlar, cezalar... Birçok şey başımıza geldi. İyi bir 11'le sahaya çıkıyoruz hep, bugün de öyle.

Rakibimizin durumunu biliyoruz. Maç maç dizilişlerini de değiştiren bir takım. Rakibimizin amacı bizden puan almak."

ZEMİN TEPKİSİ

"Zemin, çok güzel değil. Antalya, ben geldiğimden beri bu süreçteki en kötü zemin olabilir."

"Oyuncularım hazır. Yunus'la başladık. Tekrar takım içerisine girmesi, bu tür maçları çözecek kişi Yunus. Aynı oyuncularla çok fazla maç oynadık. Sara - Torreira - İlkay'a çok fazla iş düştü burada. Bugün Torreira - İlkay başlıyor, önlerinde Yunus başlayacak. Çok geniş bir kadromuz yok bu değişiklikleri yapacak ama Yunus gibi uzun zamandır oynamayan ve kapalı takımlara karşı çözebilecek bir oyuncuyla başlamak istedik. Devamında bakacağız."

