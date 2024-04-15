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Spor

Okan Buruk'tan Ziyech ve Davinson açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçın öncesinde görüşlerini aktardı.

15 Nisan 2024 Pazartesi 19:36 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Ziyech ve Davinson açıklaması!
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Okan Buruk bu mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Her maç çok zor. Son 7 maça girdik ve kazanarak devam etmek istiyoruz. Avantajımız var bunu sonuna kadar kullanmak istiyoruz.

Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Fatih Tekke hocanın planında topla oynamak var.

Kadro tercihi konusunda bu hafta çok zorlandık. Rakibin oyun yapısına göre zorlandık.

Herkesi hazır hale getirmek istiyoruz Davinson ve Ziyech oynayabilecek durumdaydı ama kenarda başlatmak istedik.

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