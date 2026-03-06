İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2026 Cuma / 18 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0857
  • EURO
    51,2263
  • ALTIN
    7233.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı 9. derbisi
Spor

Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı 9. derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş'a karşı toplamda 8 kez rakip oldu.

IHA6 Mart 2026 Cuma 11:13 - Güncelleme:
Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı 9. derbisi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılıları 2022 yılında çalıştırmaya başlayan Okan Buruk, siyah-beyazlılarla 7'si Trendyol Süper Lig, 1'i de Turkcell Süper Kupa olmak üzere 8 derbi oynadı. Geride kalan maçlarda Buruk'un ekibi, 8 derbinin 4'ünü kazanırken, 3 kez yenildi, 1 defa da berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ İLE 20 KEZ KARŞILAŞTI

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray ile rakip oldu. Buruk'un takımları, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında da Beşiktaş'ta forma giydi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.