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  • Okan Buruk'un eşi isyan etti! ''Hırsız Ali Palabıyık''
Spor

Okan Buruk'un eşi isyan etti! ''Hırsız Ali Palabıyık''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan, sarı kırmızılı takımın Alanyaspor ile 2-2 beraber kaldığı maçın hakemi Ali Palabıyık'ı hedef alan ağır bir paylaşım geldi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 09:35 - Güncelleme:
Okan Buruk'un eşi isyan etti! ''Hırsız Ali Palabıyık''
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Kırmızı kart çok tartışıldı, Okan Hoca çok üzüldü, ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Nihan Buruk "Bir şey söylemek istemiyorum, üzgünüz" yanıtını verdi.

"Galatasaray şampiyon olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Nihan Buruk "Galatasaray şampiyon olacak. Destek, tam destek! Sonuna kadar!" ifadelerini kullandı.

Bu arada sosyal medya hesabından oğlu Ali Yiğit Buruk'un maç sonu ağladığı anı paylaşan Nihan Buruk, "Hırsız Ali Palabıyık" yazdı.

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