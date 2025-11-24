Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de bu devrenin en kritik iki maçına çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, yarın Devler Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i konuk edecek. 1 Aralık Pazartesi günü ise ligde ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Ancak bu iki mücadele öncesi takımda sakatlık ve cezalı oyuncu sorunu büyüyerek devam ediyor. Bu zorlu süreçte kimin oynayıp oynamayacağı da merak konusu. Okan Buruk, G.Birliği maçında mecburen kullandığı İlkay'a daha fazla süre vermek zorunda kalacak. İşte Cim-Bom'daki son durum:

SİNGO UZUN SÜREBİLİR

G.Birliği maçında sakatlanan Singo 2 maçı da kaçıracak. Dönüşünün 3-4 haftayı bulabileceği aktarıldı. Kasık fıtığı ameliyatı geçiren Yunus Akgün, Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu, iki maçta da forma giyemeyecek. Bahis cezaları nedeniyle Eren Elmalı ve Metehan Batalcı da yok. Gençlerbirliği maçında kızaran Roland Sallai derbide oynamayacak, Avrupa'da sahaya çıkacak. Osimhen'in USG maçında dinlendirilmesi ve derbiye saklanması bekleniyor. Okan Buruk, Jakobs'un yüksek ihtimalle forma giyebileceğini söylemişti. Dizinden sakatlık geçiren Lemina'nın ilk maçta oynayıp oynamayacağı belirsiz.