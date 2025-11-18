Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin giden G.Saray'da arka arkaya gelen sakatlık haberleri sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik heyeti planlarını, 1 Aralık'ta oynanacak olan F.Bahçe maçı üzerine yapıyor. Geçtiğimiz günlerde fıtık ameliyatı olan Yunus Akgün, Bulgaristan maçında sol kasığında sakatlanan Kaan Ayhan ve G.Saray'ın idmanında sakatlanan Berkan Kutlu, derbide kesinlikle forma giyemeyecek. Bahis cezası olan Eren ve Metehan da zorlu karşılaşmayı kaçıracak.

İLKAY G.BİRLİĞİ MAÇINDA KADRODA

Milli takım kampında sakatlanan Abdülkerim'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Bardakcı'nın bu hafta sounda oynanacak olan Gençlerbirliği maçında sahada olması bekleniyor. Sakatlığının ardından Galatasaray'da en çok aranan isimlerden olan İlkay'dan iyi haber geldi. 35 yaşındaki yıldız futbolcunun G.Birliği maçında kadroda olması, Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint Gilloise maçında ise kesin oynaması bekleniyor.

ÇARŞAMBA İSTANBUL'A GELECEK

Nijerya'nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanarak ikinci yarıda oyundan çıkan Victor Osimhen'in durumu yakından takip ediliyor. Sağlık heyeti Nijeryalı yıldızla bir görüşme gerçekleştirdi. Osimhen'in, bacağının arka kısmında, adale ya da hamstring bölgesinde ciddi bir ağrı hissettiğini sağlık ekibine ilettiği öğrenildi. Nijeryalı yıldızın Çarşamba günü İstanbul'a dönmesi planlanıyor. Osimhen'in MR'ı çekilecek ve çıkacak sonuca göre yol haritası belirlenecek. Başarılı oyuncu Gençlerbirliği maçında sahada olmayacak.

SAKATLIK VE CEZALI TABLOSU

Yunus Akgün 2 ay

Kaan Ayhan 3 hafta

Berkan Kutlu 3-4 hafta

Metehan Baltacı 9 ay (Cezalı)

Eren Elmalı 45 gün (Cezalı)

Abdülkerim Bardakcı (G.Birliği'nde sahada olacak)

İlkay Gündoğan (Union SG maçında sahada olacak)

Victor Osimhen (G.Birliği maçını kaçıracak)