Samsun deplasmanında takılan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırdı. 1-0 öne geçtiği mücadelenin 57. dakikasında 2-1 geriye düşen G.Saray, 63'te Günay Güvenç'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Teknik Direktör Okan Buruk, Güvenç'in yerine genç kaleci Batuhan Şen'i oyuna soktu. Sane kenara gelen isim oldu. Kalkan tabelada numarasını gören Alman yıldızın yüzünde şaşkın bir ifade belirdi. Sane, yedek kulübesine yönelmeden direkt olarak soyunma odasına doğru giderek sahayı terk etti. Yıldız kanat oyuncusu, Sarı-Kırmızılılar adına karşılaşmanın en etkili isimlerinden biriydi. Rakip savunmayı zorlayan Sane, 60. dakikada çektiği şutla direği geçememişti.