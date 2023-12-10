Okan Buruk'un Kopenhag planı!

Ligde Adana Demirspor'u mağlup eden ve derbi haftasında keyfine bakan Galatasaray'ı aklı Şampiyonlar Ligi'nde salı günü onayacağı Kopenhag maçında.

Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor kadrosunu bile o maçı düşünerek hazırladı. Rakip analizlerine devam eden Buruk, kazanması durumunda 12,4 milyon avroluk gelir getirecek maça öyle bir hazırlanıyor ki belki de kariyerinin en önemli finallerinden birine çalışıyor.

KANAT BİNDİRMELERİ

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde rakiplere ön alan baskısı uygulayarak buralara gelen sarı kırmızılılar, Kopenhag mücadelesinde de aynı taktiği hatta daha sertini düşünüyor. Orta alanı güçlü tutmak isteyen Buruk, Icardi'den başlayan yoğun pres yaptırmayı düşünüyor. Kazanılan toplarla da hızlı kanat bindirmeleri düşünen Buruk için Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey bu anlamda büyük önem arz ediyor. Adana Demir'e karşı dinlendirilen Zaha'nın da bitirici vuruşlarına güveniyor.

GARANTİ PAS

Cimbom'da Okan Buruk, hücum hattına baskı konusunda talimat verirsen savunmayı da garantiye almak niyetinde. Başarılı teknik adam rakibin benzer taktikle karşılık verme ihtimaline karşı defans oyuncularından riske girmeden garanti paslarla çıkmalarını istiyor.