  Okan Buruk'un listesinde üst sıralarda! Galatasaray'a Çek ön libero
Okan Buruk'un listesinde üst sıralarda! Galatasaray'a Çek ön libero

Transfer çalışmalarına teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda devam eden Galatasaray transferde dümeni İngiltere'ye kırdı. Sarı kırmızılı ekip Okan Buruk'un listesinde üst sıralarda olan West Ham United'ın Çek futbolcusu Tomas Soucek ile yakından ilgileniyor. İşte detaylar...

Transfer politikasını teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda yürüten Galatasaray, savunmacı bir orta saha da arıyor. İngiliz basınından TransferFeed'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, West Ham United forması giyen Tomas Soucek ile ilgileniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Çek futbolcuyu özellikle istediği ve transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi. Premier Lig'den küme düşen West Ham'ın, 31 yaşındaki ön liberonun ayrılığına zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.

Bu sezon Ada ekibiyle 40 karşılaşmaya çıkan Soucek, 6 gollük skor katkısı yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Çek Milli Takımı ile 89 karşılaşmada forma giyen deneyimli isim, 17 gol attı.

