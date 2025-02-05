İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2025 Çarşamba / 7 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9538
  • EURO
    37,3696
  • ALTIN
    3304.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'un orta sahadaki yeni lideri! Galatasaray'ın gözdesi Mario Lemina
Spor

Okan Buruk'un orta sahadaki yeni lideri! Galatasaray'ın gözdesi Mario Lemina

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray eski oyuncusu Mario Lemina'yı tekrardan kadrosuna kattı. Merkez orta saha, ön libero ve stoper mevkilerinde oynayabilen Lemina, teknik direktör Okan Buruk'un orta sahadaki yeni lideri olacak. İşte detaylar...

Akşam5 Şubat 2025 Çarşamba 09:08 - Güncelleme:
Okan Buruk'un orta sahadaki yeni lideri! Galatasaray'ın gözdesi Mario Lemina
ABONE OL

Forvet mevkisini Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata ile güçlendiren Galatasaray, orta sahaya da eski oyuncusu Mario Lemina'yı transfer etti. Sarı Kırmızılılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton ile Gabonlu futbolcu için anlaşma sağladı. Bonservis için 3 milyon euro ödeyecek olan Cim-Bom, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Başarılı oyuncunun yıllık ücretinin yaklaşık 3 milyon euro olması bekleniyor. Merkez orta saha, ön libero ve stoper mevkilerinde oynayabilen Lemina, Teknik Direktör Okan Buruk'un orta sahadaki yeni lideri olacak. Tecrübeli oyuncuyu Torreira'nın yanına yerleştirmeyi düşünen Buruk, Sara'yı da ileri uça monte edecek. Bu sezon Wolverhampton'da 19 maçta forma giyen futbolcu, 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Lemina, Galatasaray forması giydiği 2019-20 sezonunda 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atmıştı. Gabonlu oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro.

MORATA MANŞETLERDE

İspanyol basını, G.Saray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Morata'nın G.Antep maçındaki performansını değerlendirdi. 32 yaşındaki forvetin 20 dakikalık performansı için şu yorumlar yapıldı. Marca: "Morata, G.Saray formasıyla ilk maçına çıktı: 1.000 kilometrelik yolculuk ve ilk galibiyet." AS: "Artık hücumda Morata'nın da katkısıyla G.Saray için rüya gibi bir sezon olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.