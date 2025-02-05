Forvet mevkisini Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata ile güçlendiren Galatasaray, orta sahaya da eski oyuncusu Mario Lemina'yı transfer etti. Sarı Kırmızılılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton ile Gabonlu futbolcu için anlaşma sağladı. Bonservis için 3 milyon euro ödeyecek olan Cim-Bom, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Başarılı oyuncunun yıllık ücretinin yaklaşık 3 milyon euro olması bekleniyor. Merkez orta saha, ön libero ve stoper mevkilerinde oynayabilen Lemina, Teknik Direktör Okan Buruk'un orta sahadaki yeni lideri olacak. Tecrübeli oyuncuyu Torreira'nın yanına yerleştirmeyi düşünen Buruk, Sara'yı da ileri uça monte edecek. Bu sezon Wolverhampton'da 19 maçta forma giyen futbolcu, 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Lemina, Galatasaray forması giydiği 2019-20 sezonunda 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atmıştı. Gabonlu oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro.

MORATA MANŞETLERDE

İspanyol basını, G.Saray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Morata'nın G.Antep maçındaki performansını değerlendirdi. 32 yaşındaki forvetin 20 dakikalık performansı için şu yorumlar yapıldı. Marca: "Morata, G.Saray formasıyla ilk maçına çıktı: 1.000 kilometrelik yolculuk ve ilk galibiyet." AS: "Artık hücumda Morata'nın da katkısıyla G.Saray için rüya gibi bir sezon olacak.