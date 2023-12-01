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Spor

Okan Buruk'un sabrı taştı! Galatasaray'da ayrılık kapıda

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında aldığı 3-3'lük beraberliğin ardından radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilen Tanguy Ndombele'nin vasat performansı sonrası teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun biletini kesti. Faslı yıldız Hakim Ziyech'in ise takımda kalması için sezon sonunda görüşme yapılacak.

Fanatik1 Aralık 2023 Cuma 14:16 - Güncelleme:
Okan Buruk'un sabrı taştı! Galatasaray'da ayrılık kapıda
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Manchester karşısında geriye düşse de 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrılmayı bilen Galatasaray, Okan Buruk döneminde dezavantajlı olduğu maçların %75'inde puan almayı başardı. Okan Buruk ile son iki sezonda Aslantepe'de oynadığı 34 müsabakanın 12'sinde skorda geriye düşen Cimbom, bu maçlarda 6 galibiyet-3 beraberlik buldu. Sadece Giresunspor, Başakşehir ve Bayern Münih'e kaybederek 3 mağlubiyet gördü. 9 sınavdan alnının akıyla çıkıp Aslan gibi mücadele eden Buruk'un talebeleri, RAMS Park'ta oynadığı ve skor üstünlüğünü yitirdiği maçların %75'inden puan ve puanlar çıkarmayı başardı.

ZIYECH UEFA TARAFINDAN ADAY GÖSTERİLDİ

Manchester United maçına 2 gol-1 asistle damgasını vuran Hakim Ziyech, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusuna aday gösterildi. Chelsea'den 1 sezonluğuna kadroya katılan ve opsiyonu G.Saray'da olan anlaşma devam ederse oyuncu, yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.

ZIYECH İLE DEVAM

Sarı kırmızılı yönetim ise Faslı oyuncuya uzun süreli yatırım gözüyle bakıyor ve form tutması durumunda yola devam etmek istiyor. 30 yaşındaki sağ kanat ile sezon sonunda karşılıklı konuşularak karar verilecek. Ziyech, 2 gol-1 asist ile maçın oyuncusu olurken, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine de seçildi.

NDOMBELE KREDİSİNİ TÜKETTİ

Ziyech'in aksine Tanguy Ndombele ise Manchester United maçında kredisini tamamen tüketti. Şampiyonlar Ligi seviyesinde yetersiz kalan 26 yaşındaki oyuncunun 15 milyon Euro olan satın alma maddesi kullanılmayacak. Teknik heyetin raporuna göre yönetim, ara transfer döneminde Fransız orta sahanın kiralık sözleşmesini feshedebilir. Ndombele yerine Sergio Oliveira orta saha rotasyonunda daha fazla şans bulacak.

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