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  • Okan Buruk'un yeni gözdesi belli oldu! Roma'nın yıldızı Leonardo Spinazzola
Spor

Okan Buruk'un yeni gözdesi belli oldu! Roma'nın yıldızı Leonardo Spinazzola

Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Okan Buruk ara transfer dönemi için listesini yönetime sundu. Listede İtalyan ekibi Roma'nın yıldız ismi Leonardo Spinazzola var. Sarı kırmızılı ekip Okan Buruk'un kadroda görmek istediği oyuncu için ara transfer döneminde harekete geçecek. İşte detaylar...

23 Kasım 2023 Perşembe 09:59 - Güncelleme:
Okan Buruk'un yeni gözdesi belli oldu! Roma'nın yıldızı Leonardo Spinazzola
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Galatasaray'da ara transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılılar, son olarak rotayı İtalya'ya çevirdi.

Gündemde, Okan hocanın kadrosunda görmeyi çok istediği Leonardo Spinazzola var. Roma forması giyen 30 yaşındaki sol bekin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını da fırsat bilen Galatasaray Yönetimi, eli güçlü bir şekilde pazarlık sürecini başlatacak.

30 MİLYON EURO'YA GİTTİ

Ocak ayında tecrübeli futbolcuyu İstanbul'a getirmek isteyen sarı kırmızılılar, birkaç gün içerisinde İtalyan yıldızla da bir görüşme yapacak. Roma'ya 2019'da Juventus'tan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Spinazzola, daha önce Atalanta, Perugia, Siena, Empoli gibi takımlarda da görev yaptı.

24 kez İtalya Milli Takımı'nın formasını giyen deneyimli oyuncu, bu sezon Roma'da çoğunlukla orta sahanın solunda oynadı. Hocası Mourinho'nun, sözleşmesinin bitimine kısa süre kala Spinazzola ile ilgili kesin bir karar vermediği öğrenildi. Eğer Roma, Aralık sonuna kadar oyuncuya bir teklif yapmazsa, Galatasaray transferde oldukça avantajlı konuma gelecek.

Cim Bom bir yandan Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna katmaya çalışırken, diğer taraftan mevcut kadrodaki isimlerden Angelino hakkında da bir karar vermek durumunda kalacak.

MADDEYİ KALDIRAMADILAR

İspanyol sol bek 3 kez daha Galatasaray forması giyerse, 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi devreye girecek. Yönetim her ne kadar kulübü Leipzig'le görüşüp bu maddeyi kaldırmak istese de olumlu bir sonuç alınamadı.

ALIP TEKRAR SATABİLİRLER

Okan Buruk'un yönetimle görüşerek, Angelino'yu sadece 2 maç daha oynatma ihtimali üzerinde konuştuğu ortaya çıktı. Bir başka senaryoda ise Galatasaray'ın, Angelino'nun bonservisini alıp ara transfer döneminde başka bir takıma satma seçeneği bulunuyor.

26 yaşındaki sol beke Avrupa çapında birçok kulübün ilgi gösterdiği, bu operasyonun kısa süre içinde sorunsuz bir şekilde gerçekleşebileceği belirtiliyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Manchester United ve Kopenhag maçları sonrasında Angelino ile ilgili verilecek kararın kesinleşeceği bildirildi.

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